Se cumplen 20 años del tsunami en océano Índico, el más devastador de la historia moderna

La tragedia, que golpeó a países como Tailandia, Indonesia, Sri Lanka o India, dejó alrededor de 300.000 muertos y medio millón de desplazados.

A las 07:58:53 hora local de Indonesia del 26 de diciembre de 2004, un poderoso terremoto sacudió el lecho marino a una profundidad de 30 kilómetros y con epicentro unos 120 kilómetros al oeste de la isla de Sumatra.