‘Milagro navideño’: Hombre conoce a sus hermanos después de ser adoptado hace 75 años
Dixon Handshaw pasó por los micrófonos de La W y reveló que conocer a sus hermanos le cambió la vida.
08:03
Dixon Handshaw. Foto: Captura de pantalla ABC News
Dixon Handshaw, nacido en Buffalo, Nueva York, en 1949, pudo conocer a sus hermanos luego de 75 de años de haber sido adoptado y de muchos intentos de búsqueda, los cuales eran interrumpidos por la imposibilidad de conocer los certificados de adopción.
Handshaw habló para La W y mencionó que desde muy joven quiso saber si tenía hermanos, pero los certificados, por ley, estaban sellados, lo que le impedía tener datos exactos de su familia.
No obstante, hace un tiempo viajó a Cuba, donde conoció a una mujer que también había sido adoptada y quien le contó que desde 2020 habían liberado este tipo de certificados bajo la aprobación de una ley.
Allí, conoció que tenía 5 hermanos y una hermana y supo el nombre de su padre. “Cuando vi la foto de mi padre fue sorprendente porque se veía exactamente como yo, era como si me hubieran tomado una foto el día anterior”.
Aunque Dixon Handshaw dice que no supo porqué lo dieron en adopción, aseguró que conocer a sus hermanos le cambió la vida. “Espero que mi historia inspire a otros, a mí me cambio la vida, fue maravilloso, poder reencontrarme con mis hermanos fue una recompensa bastante grande”.
Finalmente, contó que es hijo único por el lado de su madre, quien lo tuvo a los 27 años. Y reiteró que espera que “otros hagan lo que yo hice”.