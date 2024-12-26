El expresidente Uribe se referirá a la Operación Orión luego de los hallazgos en la escombrera

Medellín

Luego de las declaraciones este jueves 26 de diciembre de las madres buscadoras de los desaparecidos de la Comuna Trece de Medellín y la JEP sobre citar a 10 nuevos comparecientes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha reconocido públicamente que dio la orden de intervenir esa zona de la capital antioqueña a principios de la década del 2000, indicó en su red social X que se referirá a la Operación Orión, citando un mensaje en esa red social de Caracol Radio Medellín y escribió: “Mañana a las 6:30 a.m. hablaré sobre la Operación Orión. Puede conectarse a las cuentas de Instagram, X, YouTube y Facebook de Álvaro Uribe con retransmisión en las redes sociales del Centro Democrático”.

Mañana a las 6:30 a.m. hablaré sobre la Operación Orión. Puede conectarse a las cuentas de Instagram, X, YouTube y Facebook de Álvaro Uribe con retransmisión en las redes sociales del Centro Democrático. https://t.co/ZUOpd95rX9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 26, 2024

De otro lado en el evento de este jueves las mismas mujeres aseguraron que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el 2016 impidió que la búsqueda de los desaparecidos avanzara y, según ellas, suspendió la actividad, lo que les molestó bastante, y así lo hicieron saber de manera pública este jueves Luz Elena Galeano, vocera del colectivo.

“Lo que yo sí les quería aclarar y que quede muy claro es que el señor Federico Gutiérrez, en la administración pasada del 2016, nosotros aquí en este mismo lugar, hubo una excavación en el 2015 que se hizo con la fiscalía donde no hubo hallazgos de restos óseos. En esa administración fue donde él nos negó darle continuidad a la búsqueda. Él trajo unos españoles acá y con esos españoles dijeron que aquí no íbamos a encontrar nada. Una de las expresiones es que nosotros estábamos locas”.

Ante estas declaraciones, el secretario de Paz y Derechos Humanos de la ciudad, Carlos Arcila, respondió que esa decisión fue judicial y no de la alcaldía.

“Y no se inició porque la fiscalía no dio la orden judicial. Esto es un sector privado, nosotros no podíamos intervenir, pero reconocemos la labor que hicieron en el 2016-2019 las víctimas”.

Escuchada esta respuesta, las madres reconocieron que en este 2024 la alcaldía sí tiene voluntad de encontrar los restos óseos.