Aumento del salario mínimo significará pérdida de empleo y aumento en precios: Acopi

El presidente de Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), Rodolfo Correa, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2025, el cual será del 9.54%, quedando en $1′623.500 con auxilio de transporte.

“La opinión pública tiene que saber que el aumento no fue del 9.54%, sino que, con el auxilio de transporte fue del 11%, lo que significará que un trabajador mensualmente le costará a un pequeño y mediano empresario colombiano $2.417.000, lo que tendrá una profunda repercusión en los flujos de caja del país”, dijo.

“Significará pérdida de empleo o aumento de los precios, por lo que el mayor impacto será en la informalidad de Colombia”, añadió.

¿Pequeños y medianos empresarios optarán por pagar menos del salario mínimo?

Correa aseguró que en Colombia hay más de 10 millones de personas que ni siquiera ganan el salario mínimo en algunas zonas periféricas del país.

“Eso quiere decir que, entre más caro sea el sueldo, más difícil será para nosotros convencer a los empresarios pequeños y micro del país de que nos acerquemos a la garantía de los derechos de los trabajadores”, indicó.

Mensaje de Acopi al presidente Gustavo Petro tras aumento del salario mínimo

Resaltó que los empresarios no son enemigos de los trabajadores, pues ellos son “amigos de la formalidad y de la prestación de servicios en condiciones de trabajo decentes”.

Ante la defensa que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el aumento del salario mínimo a través de sus redes sociales, en donde aseguró que el trabajador es un costo “imaginario” para el empleador porque la ganancia real la hace el trabajador.

“Hay que recordarle al presidente la frase de Churchill: algunos ven a los empresarios como el lobo al que hay que matar, otros como la vaca a la que hay que ordeñar, pero pocos lo ven como son, el caballo que hala la carreta”, concluyó.

Reviva la entrevista completa con el presidente de Acopi a continuación