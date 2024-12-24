Los crímenes se están cometiendo en varios municipios del Valle del Cauca, incluidos Pradera, El Cerrito, Buga, Tuluá, Palmira y Sevilla. | Foto: GettyImages

Policía identifica a disidentes responsables de homicidios en el Valle del Cauca

Valle del Cauca

En entrevista con La W, el general Giovanni Cristancho, comandante del Departamento de Policía del Valle, reveló los alias de los disidentes señalados como responsables de una serie de homicidios en la región.

Se trata de alias ‘Gersain’, ‘Valencia’, ‘Pupilo’ y ‘Doble A’, quienes son investigados por crímenes cometidos en municipios como Pradera, El Cerrito, Buga, Tuluá, Palmira y Sevilla, donde la violencia ha ido en aumento.

“Del Frente 57 conocemos de un alias ‘Gersain’, que es autor intelectual, un doble homicidio en la vereda San Rafael del Corregimiento de Tuluá. También tenemos identificado alias ‘Valencia’, que sería integrante del Frente Adán Izquierdo, que nos generó la muerte de dos mujeres, una señora con su hija. Además, cometió homicidio de un hombre en el corregimiento de Bolo Azul en Pradera. A este sujeto ya se le atribuyen al menos seis homicidios”, señaló el general.

En Palmira, alias ‘Pupilo’ y alias ‘Doble A’ también figuran como responsables de actos criminales que mantienen en zozobra a la población.

Según el general Cristancho, las investigaciones revelan que las víctimas no quedaron en medio de enfrentamientos, sino que fueron atacadas directamente por los disidentes, quienes utilizan su poder para cometer homicidios selectivos.

Uno de los casos más recientes fue el asesinato del líder social y tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cerro Rico, Diego Tulande Acosta en Buga. Aunque aún no se confirma la responsabilidad de los grupos disidentes, se sabe que hombres armados con armas largas irrumpieron en el lugar donde la víctima departía con otras personas.

Escuche la entrevista completa a continuación: