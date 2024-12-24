El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No tenemos atrasos que impliquen que megaproyectos no pueden hacerse: director de Consulta Previa

Álvaro Echeverry Londoño, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre las consultas previas que se están realizando en diferentes zonas del país.

Londoño explicó que estas consultas se estipularon como un derecho fundamental para evitar intromisiones de terceros en territorios y en las comunidades, por lo que en muchas ocasiones “las posturas extremas no permiten la construcción de caminos distintos”.

Sin embargo, mencionó que un tema importante es que hay muchos sectores que no logran acuerdos a través del diálogo.

“Lo peor que le pasa al país es que no tiene la cultura del diálogo y considera que es un estorbo”, mencionó.

Sobre la preocupación de varios sectores ante la demora de la realización de las consultas previas en el proceso de concretar varios proyectos a lo largo del país, el director manifestó que no hay retraso en alguno de estos procesos, especialmente los que son de transición energética.

“Por cronograma, en materia de transición energética no hay proyectos aplazados en el país, en este Gobierno llegamos y concluimos las fases de consulta previa del proyecto más grande que tiene La Guajira con 235 consultas previas, es decir 235 mesas de diálogo, asumimos el compromiso de concluirlas el 30 de junio del año anterior y en esa fecha se hizo”, afirmó.

En ese mismo sentido, mencionó que estas consultas tardan entre 4 y 6 meses para hacerse, pero hasta el momento no tienen retraso en ninguno de los procesos que se están adelantando.

“Nosotros no tenemos atrasos en cronogramas que impliquen que los megaproyectos del país no puedan desarrollarse”, sostuvo.

Finalmente, Echeverry hizo un balance de las consultas previas que se han realizado, históricamente se han realizado 18 mil consultas previas, que son las que se han aperturado, de esas hay 11 mil que se han concluido y 7 mil que se encuentran activas, estas activas son las que están pendiente de acuerdo y las que ya tienen acuerdo y están en fase de seguimiento”.