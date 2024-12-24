“Lo que se hizo contra él fue una infamia”: monseñor César Narváez sobre general Jhon Rojas

Después de que fuentes le confirmaran a La W que la Fiscalía General de la Nación decidió archivar la investigación que se adelantaba contra el general en retiro Jhon Rojas, quien era el comandante del Comando Específico en el departamento del Cauca, se dieron muchas opiniones. Una de esas voces en su defensa fue el monseñor César Narváez, obispo auxiliar anglicano de Atlántico.

“Debemos tener en cuenta que el general Rojas ha sido uno de los generales que más resultados ha estado dando en Colombia y lo que se hizo en contra de él fue toda una infamia. Esta respuesta que se ha dado en la Fiscalía, creo que es un respaldo no solamente en la institución, sino a la honra y al buen nombre del general Jhon Rojas”, dijo.

Sobre los presuntos casos de acoso sexual, señaló que fue mucho el dolor que se hizo pasar al hogar del general Jhon Rojas.

“Estas calumnias terminaron afectando muchísimo, no solamente la buena imagen, sino la dignidad de unas mujeres y la dignidad de un matrimonio, creo que estas cosas hoy en día han salido a la luz pública y han permitido que se puedan esclarecer todos estos hechos”, puntualizó.

¿Qué pasó con la investigación en la Fiscalía?

El general había denunciado en su momento en La W que un grupo de generales habría participado en un montaje que se le habría hecho para no seguir su carrera en ascenso dentro del Ejército Nacional, ya que sonaba para ser en su momento el comandante de la institución.

En septiembre de 2023 se hicieron una serie de informes por parte del general Luis Ospina, comandante del Ejército Nacional, sobre el general Raúl Vargas, en ese momento comandante de la tercera división, y del comandante del Comando Específico, el general Federico Mejía.

En ese informe, que está en poder de La W de manera exclusiva, se adjunta una serie de supuestos hechos que habría cometido el general y que lo vincula con supuestos nexos con grupos armados, lo cual hasta la fecha no se ha probado.

Lo llamativo de este caso es que los tres informes de los tres generales se hicieron coincidencialmente el día 22 de septiembre de 2023, posteriormente el 25 de septiembre de 2023 se radican ante la Fiscalía General de la Nación.

