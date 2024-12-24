Estudiantes hacen llamado al gobierno frente a crisis en el Icetex

Se eligieron con bandera de educación y ahora desconocen a estudiantes: Fenares a Gobierno

En medio de una creciente preocupación por la educación superior en Colombia, Julieth Rincón, presidenta de la Federación Colombiana de Estudiantes, ha alzado la voz en representación de millones de jóvenes afectados por la reducción drástica de los créditos educativos del Icetex.

En una reciente entrevista, Rincón denunció la falta de respuesta del Ministerio de Educación ante una carta firmada por diversos actores del sector educativo, que alertaba sobre las graves implicaciones de esta medida.

“No hemos tenido respuesta oficial a la carta, ni a otros pronunciamientos que hemos hecho desde la Federación y junto con aliados del sector de educación superior”, afirmó Rincón. Esta situación pone en evidencia un distanciamiento entre el Gobierno y los estudiantes, quienes sienten que sus necesidades no están siendo consideradas.

50.000 estudiantes en Riesgo de Quedar sin Crédito

La principal preocupación gira en torno a la reducción de los créditos educativos ofrecidos por el Icetex. Según Rincón, de los 60.000 cupos esperados, solo se habilitarán 10.000, dejando a 50.000 estudiantes sin la posibilidad de financiar su educación. Este drástico recorte afecta especialmente a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, quienes ven en la educación superior una oportunidad para mejorar su calidad de vida.

“El Gobierno parece desconocer la realidad de los estudiantes de universidades privadas, quienes representan una gran parte de la población estudiantil y son quienes en su mayoría forman a los jóvenes de bajos recursos”, enfatizó Rincón.

La Realidad del Sistema Educativo

Actualmente, Colombia cuenta con aproximadamente 2.4 millones de estudiantes en educación superior, de los cuales más de un millón están matriculados en instituciones privadas. La universidad pública, aunque fundamental, no tiene la capacidad para albergar a todos los estudiantes que quedarían desamparados sin los créditos del Icetex.

Además, Rincón señaló que muchas universidades privadas cumplen un rol crucial al educar a estudiantes de bajos recursos en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

“Estamos desconociendo que las universidades privadas están formando a la mayoría de estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Esto no se trata solo de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, sino también de la Colombia profunda, donde los jóvenes encuentran en la educación superior una forma de transformar sus vidas y las de sus familias”, destacó.

Un Llamado al Gobierno y a las Universidades

La Federación Colombiana de Estudiantes ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas urgentes y reconozca la realidad educativa del país. Rincón subrayó que gobernar implica atender las necesidades de todos los colombianos, no solo de una fracción de la población.

Asimismo, hizo un llamado a las universidades públicas y privadas para que trabajen juntas en la búsqueda de soluciones que permitan ampliar la cobertura educativa y garantizar que ningún estudiante quede sin acceso a la educación superior.

“No podemos seguir pensando que las instituciones educativas son un negocio; deben ser vistas como una inversión en el futuro del país. El Gobierno tiene que reconocer el papel crucial de las universidades privadas en la formación de los jóvenes de estratos bajos”, concluyó.