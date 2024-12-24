¿Cómo funciona la sonda espacial Parker? Astrofísico entrega detalles

Fotografía cedida por la NASA y el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins de una ilustración artística de la sonda espacial solar Parker acercándose al sol. Foto: EFE.

El doctor Nour Rawafi, astrofísico y científico del proyecto sonda solar Parker, conversó en los micrófonos de La W sobre esta misión.

Recordemos que la sonda espacial Parker se colocará este martes 24 de diciembre a unos seis millones de kilómetros de la superficie del Sol y será el objeto fabricado por el ser humano que más cerca se ha puesto de la estrella del Sistema Solar, una distancia en la que podrá realizar mediciones sin precedentes, según informó la Nasa.

De esta manera, el doctor Rawafi explicó que “esta misión acercó a la sonda solar Parker lo más cercano al sol que ha estado antes una sonda solar como esta. A esta distancia pudo experimentar casi que 2.000 grados fahrenheit sin que este vehículo se viera impactado”.

Asimismo, detalló que “la sonda solar Parker es una especie de esponja de carbono, es una tecnología maravillosa que permite esta aproximación al sol y con la que permiten que la mayoría de esta sonda opere y se pueda acercar a esta distancia”.

En cuanto a las funciones que esta sonda solar tiene, el astrofísico indicó que “el sol es responsable de la vida en la Tierra, de nuestra existencia, de nuestro progreso y eso nos puede afectar de muchas maneras en la atmósfera, en la Tierra y en el terreno como tal puede interferir en las comunicaciones, en los satélites”.

Por otra parte, mencionó que lo fascinante de esta sonda solar Parker es que “está funcionando mejor de lo que esperábamos, ya lleva 6 años volando cerca al sol y la aeronave se encuentra muy saludable. Se espera que en septiembre de 2025 se termine la misión, pero la Nasa debe tomar la decisión si continúa o no”.

Escuche la entrevista completa a continuación: