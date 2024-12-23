Vamos Pa’lante: Axa Colpatria se sumó a Pa’lante Colombia con 150 millones de pesos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con La W, Rodrigo Pacheco, del Grupo Colpatria, se pronunció acerca del aporte de esta empresa a la campaña Pa’lante Colombia.

Por séptimo año consecutivo, Vamos Pa’lante busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Al respecto, Pacheco mencionó que “en nombre de Alexandra Quiroga, presidenta de Axa Colpatria, queremos anunciar una donación para la causa Vamos Pa’lante de 150 millones de pesos”.

Añadiendo que “los felicito a ustedes por una campaña que no solo llega a Bogotá, a Los Andes sino a universidades muy importantes a lo largo del país, eso nos produce una especial satisfacción”.

De igual manera, Pacheco destacó que “hasta el 26 de diciembre se puede donar en los cajeros Colpatria, en las oficinas de Scotiabank Colpatria. Los invito a donar hasta el último momento a esta causa tan importante que cubre a todo el país a través de instituciones muy serias”.

Hay que recordar que la iniciativa Pa’lante Colombia es posible gracias a la alianza con cinco universidades del país: EAFIT, ICESI, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia) y Universidad Autónoma de Bucaramanga.

En 2023, la iniciativa Vamos Pa’lante logró recaudar $9.158 millones de pesos al contar con el apoyo de un millón de donantes. Además, se otorgaron 1.490 apoyos entre matrícula y/o sostenimiento a estudiantes de diversas universidades del país.

¿Cómo donar a Pa’lante Colombia?

La campaña Pa’lante Colombia cuenta con diversos canales a través de los cuales se pueden realizar donaciones para contribuir a que más estudiantes, en distintas regiones del país, accedan y permanezcan en las instituciones privadas de alta calidad a través de becas de acceso, de rescate y sostenimiento.

La donación en línea se puede hacer en el siguiente enlace: DONAR A PA’LANTE COLOMBIA

Además, las donaciones también pueden realizarse a través de las oficinas y cajeros de Scotiabank Colpatria y Supertiendas Olímpica.

Opciones de donación a Pa’lante Colombia

A continuación, le explicamos cuáles son las opciones de donación a la campaña Pa’lante Colombia 2024: