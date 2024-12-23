“Quería buscar música idealista”: Volker Bertelmann sobre la película ‘Cónclave’

Volker Bertelmann, pianista y compositor alemán, conversó en los micrófonos de La W sobre su nominación al Globo de Oro en la categoría de Mejor Banda Sonora Original por la música de la película ‘Cónclave’.

Según comentó para iniciar, “cuando comencé a trabajar con mi piano y quería dar conciertos quería un nombre de banda y no uno propio, empecé a buscar apellidos de Europa y encontré Hauschka, que es de origen checo y me fascinó la historia porque se unía con la melancolía que quería representar con mi música”.

En cuanto a la música de la película, Bertelmann aseguró que “cuando vi la película quería buscar música idealista, esa que viene de la religión. En el mundo real es muy distinto al idealismo que tenemos sobre todo esto, la música se basa en el realismo que en el idealismo que hay alrededor del Vaticano y la situación religiosa”.

Por otra parte, aseguró que “se quería mostrar esa atmósfera de claustrofobia que se sentía en esos cuartos a oscuras que tenían esas persianas abajo en las habitaciones donde estaban los cardenales. Este voto de los cardenales era político y había cierta tensión para poder establecer a dónde iban esos votos, eso quería expresar la música, todo ese proceso de tensión al momento del voto. Hay un momento en la película donde entra la luz en la habitación y es diferente al momento de claustrofobia, ese es el reto”.

Por último, señaló que “al momento de componer me gusta encontrar diferentes melodías, sonoridades y música inspiradora para mí. Yo soy un investigador y me gusta buscar cosas que me inspiren, encontrar nuevas ideas porque si me quedo en los mismos hábitos se vuelve aburrido para mí”.

Escuche la entrevista completa a continuación: