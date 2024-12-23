¿Por qué se puede trasplantar el riñón de un cerdo en humanos? Cirujano explica razones

¿Por qué se puede trasplantar el riñón de un cerdo en humanos? Nuevo caso de éxito

El doctor Babak Orandi, cirujano de trasplantes abdominales del hospital NYU Langone, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el trasplante de riñón de cerdo.

Según explicó, “todavía estamos en la fase experimental, pero este trasplante es un desarrollo muy emocionante porque es un avance muy grande para nuestro campo. Es la primera vez que tenemos una receptora de trasplante que no es super enferma como la mayoría de los receptores de trasplante. Tenemos a una mujer saludable para averiguar si ella puede sobrevivir bien con un trasplanta de cerdo”.

En esa misma línea señaló que la paciente tuvo un episodio de rechazo, pero ya está siendo tratada, “durante los primeros tres meses, el riesgo es más grande y disminuye con más tiempo, siempre va a tener riesgos, pero disminuyen cada día”.

En cuanto a las razones que llevaron a escoger al cerdo para un trasplante, el experto comentó que “el cerdo puede crecer rápidamente y puede crecer a un tamaño que va a tener un riñón suficiente para un ser humano, además también podemos hacer modificaciones al ADN para prevenir un rechazo muy grave”.

Asimismo, mencionó que “en el pasado hubo dos receptores de corazón de cerdo, ellos dos no están vivos ahorita, pero vamos a seguir con el trasplante de riñones. Seguramente seguirán haciendo trasplantes de corazón y eventualmente del hígado”.

Escuche la entrevista completa a continuación: