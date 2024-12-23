El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Misión La Guajira: historias que transformaron las vidas de las comunidades Wayúu

Las comunidades en La Guajira han presenciado como la unión entre sectores los sectores privado y público pueden cambiar vidas, llevando oportunidades de educación, empleo y servicios públicos.

Escuche historias de transformación de vidas a continuación: