Misión La Guajira: historias que transformaron las vidas de las comunidades Wayúu
El proyecto de Misión La Guajira llegó al norte del país para llevar oportunidades a las comunidades que durante años fueron olvidadas.
Misión La Guajira: historias que transformaron las vidas de las comunidades Wayúu
04:41
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Misión La Guajira. Foto: Presidencia.
Las comunidades en La Guajira han presenciado como la unión entre sectores los sectores privado y público pueden cambiar vidas, llevando oportunidades de educación, empleo y servicios públicos.
Escuche historias de transformación de vidas a continuación:
Misión La Guajira: historias que transformaron las vidas de las comunidades Wayúu
04:41
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles