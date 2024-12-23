MinTransporte deberá pagar compensación de $USD305 millones por Perimetral de Oriente: TheMarker

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Medios de Israel dieron a conocer que la empresa israelí Shikun & Binui ganó un arbitraje relacionado con el proyecto Perimetral Oriental de Cundinamarca, por esto, el Ministerio de Transporte de Colombia deberá que pagar una compensación de 305 millones de dólares, de los cuales, la mitad corresponde a la empresa Shikun & Binui.

De acuerdo con la información difundida por los principales medios económicos de Israel, el conflicto surgió debido a errores de planificación que impidieron la finalización del proyecto.

Aunque la empresa espera que la compensación cubra todos los gastos y pérdidas de ganancias, aun existen algunas incertidumbres sobre la ejecución y el momento del pago.

El proyecto Perimetral Oriental de Cundinamarca fue una iniciativa de la infraestructura vial en Colombia adjudicada al consorcio conformado por la empresa Shikun & Binui y también por el grupo colombiano Grodco.

Se estima que también hubo fallas en el concesionario, que no se pudo completar la construcción de los tramos 4 y 5 de este proyecto.

Cabe destacar que el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado frente a este tema.

