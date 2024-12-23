El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: El regalo que el país espera es que el presidente deje de agredir y busque la paz

Regalos para Colombia

Sin duda el regalo de saber que más de 17.000 personas de 75 comunidades fueron beneficiadas en el primer año de Misión La Guajira, proyecto ha llevado soluciones de acceso a agua, energía y seguridad alimentaria al pueblo Wayúu. Otro de los grandes regalos es por cuenta de la Presidencia de la República que informó que, a partir de 1 de enero de 2025, entra en vigor una nueva norma para reducir el porcentaje de viáticos asignados de 90% a 75% de la escala autorizada por decreto. Sin duda, otro regalo que queremos destapar viene por parte del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, quien logró algo que parecía imposible, destrabar los seguros de 80 carrotanques con recursos por $1.600 millones para su entrada en operación. La emoción que nos hicieron sentir nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos de París en los que culminaron con tres medallas de plata y una de bronce. Un regalo repleto de orgullo fue ver a nuestra Karol G escogida por los premios Billboard como Mujer del Año 2024 Otro regalo que encontramos en el arbolito de Colombia es Linda Caicedo, mejor futbolista joven del planeta 2024. Un gran regalo que recibió el país fue saber que tenemos a la mejor Chef del mundo, la reconocida Leonor Espinosa, quien recibió la distinción. Leo, una mujer cercana a las comunidades olvidadas del país que le imprime un sabor de esperanza y mucho amor a sus recetas, una cocina que nos recuerda lo maravilloso que es Colombia. Un súper regalo que nos llega de los firmantes del acuerdo de paz y es que 623 lograron terminar el bachillerato en todo el país. Cambiaron armas por lápices y están cumpliendo. El hundimiento del Presupuesto General de la Nación que llegó desfinanciado. La irresponsable ley de financiamiento también se hundió. En ese regalo, al abrir la caja salió un cinturón porque si ahorran encontrarán resultados. ¡La magia de conciertos que tuvimos este año en el país! Los mejores artistas de talla mundial presentaron sus espectáculos, brillaron en Colombia y con esta industria se abre el turismo y avanzamos hacia un país mucho más competitivo. Y ese súper regalo con el concierto que llega el otro año de Shakira.

Feliz Navidad, que el otro año tengamos más regalos, especialmente el que todos como país esperamos: que el presidente Gustavo Petro deje tantos ataques, esto no puede ser un paisaje de todos los días a personas diferentes. Si realmente busca la paz, debe empezar a buscarla en su lenguaje, ese regalo lo queremos destapar.

Desde Al Oído siempre queremos regalarles con respeto críticas y aplausos a quienes sin importar ideología lo hacen bien ¡Feliz navidad y gracias por estar Al Oído!