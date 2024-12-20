“En un año se logró lo que no se hizo en generaciones”: profesor sobre Misión La Guajira

En diálogo con La W, el profesor y líder ancestral Jorge Cotes, se refirió a los avances de la iniciativa Misión La Guajira que, junto con la Presidencia de la República y en alianza con W Radio y la Fundación Caracol Radio - W, lleva un año contribuyendo a la transformación de este departamento.

Cabe recordar que, desde los inicios de Misión La Guajira, este proyecto ha buscado implementar iniciativas estratégicas integradas y coordinadas, asegurando una buena utilización de los recursos. Así, desde hace un año, Misión La Guajira ha logrado brindar acceso al agua, energía, seguridad alimentaria y proyectos productivos y las cifras lo demuestran: el proyecto ha impactado la vida de 17.000 personas, 2.400 familias y 75 comunidades.

El profesor Cotes, perteneciente a la comunidad de Chispana que ha sido una de las beneficiadas por esta iniciativa, aseguró que se encuentra contento por los resultados conseguidos hasta este fin de año, pues tendrán “uno de los mejores aguinaldos que nos han dado en todo este tiempo”.

“En un año hicieron lo que en muchas generaciones no se había hecho, es algo extraordinario”, resaltó el docente.

En cuanto a las décadas atrás en las que no había sido posible adelantar una iniciativa en la que se llevara agua potable a estas comunidades, Cotes aseguró: “Nosotros nos acostumbramos tanto a estas situaciones de vida, que realmente pensábamos que no había algo mejor más allá. Desafortunadamente, tampoco hubo una iniciativa real de gobiernos anteriores. Nos prometían muchas cosas que iban a realizar, pero no las cumplían”.

Además, reconoció que, en un principio, recibían esta clase de iniciativas con escepticismo, acostumbrados a la falta de resultados y de acciones reales: “Nosotros empezamos a decir: este es otro proyecto más que quedará solamente en papeles”.

Escuche la entrevista al profesor Jorge Cotes en La W:

