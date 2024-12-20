Acuerdo con Comuneros del Sur facilita proceso de transformación territorial: Carlos Erazo

En diálogo con La W, Carlos Erazo, jefe negociador del gobierno con el grupo Comuneros del Sur, se refirió a los acuerdos que fueron firmados con esa estructura y que determinan el inicio de un cese al fuego por seis meses apenas se dé inicio al traslado de tropas al centro de concentración, el establecimiento de estas zonas y el comienzo de entrega de material de guerra para su destrucción.

“A partir del momento en que empiecen a desplazarse, en ese momento comenzará a regir el cese al fuego, ese proceso se realizará en 8 semanas y llegarán a dos municipios. Posteriormente pasarán a un solo sitio” señaló Erazo.

El jefe negociador del gobierno asimismo expresó que se puso sobre la mesa una propuesta en materia de sometimiento a la justicia para los miembros de este grupo que garantice su seguridad jurídica y al mismo tiempo los derechos a la verdad de las víctimas y el manejo a crímenes no amnistiables como el terrorismo, o el reclutamiento de menores.

“Habrá delitos que serán tratados”, dijo el negociador.

Asimismo, explicó que las zonas de concentración a las que empezarán a llegar los Comuneros estarán establecidas en dos municipios, y protegidas por miembros de la Fuerza Pública.

Adicionalmente señaló que, en materia de los proyectos de vida de los combatientes del Comuneros del Sur, estos tienen vocación agrícola y minera, por lo cual se buscará que se regule este tema con el corredor minero en la zona de influencia de ese grupo y también llegue inversión del estado.

De hecho, amplió lo que ocurrirá con la entrega de material de guerra al estado con una comisión de la ONU y la OEA.

“Armas, explosivos, bombas, lanzaderas, es un voluminoso material explosivo, ya suscribimos el acuerdo y en el transcurso del mes de enero, Comuneros del Sur hará entrega al gobierno, una vez se reciba este material ya le corresponderá a la Fuerza Pública ser destruido” mencionó Erazo.

Por otra parte, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, detalló que los avances concretos que viene teniendo este proceso de negociación han despertado el interés de la Fiscalía y por tanto harán presencia en los 10 municipios en los que opera ese grupo armado, en un acto de “soberanía”. “Hay que recuperar un espacio que por décadas han tenido los ilegales y la Fiscalía se va a meter” anticipó el director de esta casa radial.