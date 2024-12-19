6AM W6AM W

Espero no sea una decisión del Gobierno para marchitar Mi Casa Ya: presidente de Camacol

Para el presidente de Camacol, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda están fallando en la programación presupuestal de los fondos, afectando a los más pobres.

15:52

Mi Casa Ya e imagen de referencia. Foto: Getty Images

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la suspensión para el ingreso al programa Mi Casa Ya.

Reviva la entrevista con Guillermo Herrera a continuación

