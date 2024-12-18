Los 5 municipios más fríos del departamento del Caldas: Temperaturas desde 6º hasta 18º

Colombia es un país que debido a su ubicación geográfica en el mapa, posee distintos pisos térmicos que le permite contar con ecosistemas fríos y cálidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Si bien hay departamentos que tienen un rango muy corto de temperatura, también hay otros que tienen ecosistemas con distintas temperaturas y condiciones climáticas.

Caldas es uno de los 32 departamentos que conforman la distribución política de la nación, y junto a Armenia y Risaralda hacen parte del representativo Eje Cafetero. Esta zona del país se ubica dentro de las montañas cafeteras del país, por donde pasa la Cordillera de los Andes, una de las cadenas montañosas más extensas del planeta.

Esta provincia nacional cuenta con climas cálidos y templados, con temperaturas frescas, y a la vez el escenario contrario, con los grados más bajos en el termómetro, y escenarios retadores al cuerpo humano. Gracias a eso, Caldas cuenta con una importante producción agrícola, y últimamente ha impulsado el turismo con sus termales naturales, la ruta cafetera, el ecoturismo, entre otros.

Top 5 municipios más fríos de Caldas

En la cercanía del Nevado del Ruiz, a pocos kilómetros de la falda de la montaña, se ubica el municipio de Villamaría, un pueblo que si bien tiene temperaturas promedio de 17 grados centígrados. En la zona de las Brisas se contempla un escenario frío, en donde la sensación climática se registra en 6 °C, debido a su proximidad al nevado, en el cual se puede realizar caminatas ecológicas, y ascensos hacia la cima.

En segundo lugar, a 180 kilómetros de Manizales por el nororiente de la capital, se ubica Samaná, pueblo caldense que cuenta con atractivos turísticos como las termales El Escondite, en donde se pueden conocer la Cascada Escondite, sus piscinas térmicas, y lugares dispuestos para realizar la lodoterapia, y caminatas ecológicas. La temperatura promedio de este municipio se sitúa en los 13 grados centígrados.

Posteriormente, se ubica el municipio de Marulanda, situado hacia el área central-oriental del departamento, a una altitud de 2.825 metros sobre el nivel del mar, posicionándolo como el pueblo más alto de Caldas. Este pueblo tiene temperaturas promedio de 14 °C, y dentro de sus atractivos turísticos ofrece la ruta de la lana, ya que en esta zona del país es común encontrar la producción textil extraída de las ovejas.

Hacia el oriente de Caldas se sitúa Pensilvania, un municipio a 2.050 metros de altura, que por su ubicación montañosa, su temperatura varía entre los 13 y los 17 grados. Históricamente, este pueblo es conocido como la “Perla de Oriente”, ya que debido a sus cultivos de pino, roble y encenillo, la principal actividad económica de esta zona se concentra en la industria maderera.

Finalmente, el municipio de Aranzazu cierra este escalafón con una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Este pueblo se sitúa a 50 kilómetros de distancia de la capital del departamento, Manizales, con un recorrido estimado de una hora y media, tomando la vía que conduce Manizales - Neira, Neira - Aranzazu.