“Decir que no se discutió es falso”: MinSalud sobre aprobación de reforma a la salud

Este martes, la plenaria de la Cámara aprobó la ponencia positiva de la reforma a la salud. Ahora, procede la discusión del articulado.

Sin embargo, la oposición aseguraron que el informe de ponencia fue aprobado sin deliberación, y mencionaron que no hubo intervención alguna antes de la votación, y la propuesta fue sometida a votación inmediatamente después de su presentación por la representante María Eugenia Lopera, del Partido Liberal, donde obtuvo 84 votos a favor.

Ante esto, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró para La W que esta información es falsa.

“No pueden decir que no se discutió, eso es falso, hemos venido discutiendo desde el año pasado, llevamos ya casi dos años, y ayer duramos más de 8 horas en discusión”, dijo el MinSalud para La W de Julio Sánchez Cristo.

Y reiteró: “Una vez se terminaron de hacer las exposiciones, el Congreso ya había debatido esto. Cómo pueden decir que no se discutió, si estuvimos desde las 10 de la mañana y hasta las 9 o 10 de la noche”.

Frente a la solicitud de la Asociación colombiana de Sociedades Científicas sobre votar la reforma artículo por artículo y no como se suele hacer en el Congreso, mencionó que “a la asociación se le da oído desde hace 2 años, se ha escrito lo que se cree conveniente, pero esto no es decisión mía, es del Congreso”.

“Todos los colombianos estamos en un sistema representativo que es el Congreso, entonces es el Congreso el que tiene la decisión sobre si se aprueba o no la reforma. Ellos son los que definen cómo debe, indudablemente, atenderse los artículos, y eso ya le corresponde internamente al Congreso en sus debates”, añadió.

En cuanto a las deudas a las EPS, el ministro explicó que las deudas no son de hoy, son deudas que se han ido acumulando, ¿quiénes son los que han sufrido las acumulaciones? Fundamentalmente son los hospitales públicos porque fueron a los que no les pagaron, pero vaya y mire usted los que estaban en integración vertical a ver si sus clínicas no están boyantes, miren a ver lo que de verdad demostramos” dijo, agregando que “una EPS como Sanitas mientras dijo que no tenía recursos en septiembre, han mostrado que sus utilidades son muy buenas”.

Por otro lado, habló de las intervenciones de varias EPS, afirmando que se tomó esta decisión porque no tienen ni capital, ni reservas, ni patrimonio y adeudan muchas sumas. “Las tenemos en cuidados intensivos para poderlas recuperar, el planteamiento de la reforma dice que el Gobierno va ayudar con esas deudas y que vuelvan porque a nosotros no nos interesa que se acaben las EPS”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí: