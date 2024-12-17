Al Oído | “No hay expertos que apoyen el engendro de reforma a la salud “: Juvinao

Al oído arrancó encendiendo alarmas porque llegó el ‘shu shu shu’ con la reforma a la salud que pretenden ‘pupitrear’ en tres días en medio del distractor de novenas y fiestas de diciembre.

Esta reforma transforma las EPS en Gestoras de Salud, quitándoles estabilidad y dejando todo el sistema al borde del colapso. La única salvación que tenemos los colombianos es que los congresistas entiendan que la salud no se negocia.

Las sociedades científicas de Colombia pidieron la suspensión de la discusión de la reforma a la salud, pues estamos hablando de vidas. El Gobierno no ha podido explicar el rechazo a las proposiciones que buscan ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), unificar la gestión del riesgo en salud y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Claro que se necesita una reforma a la salud, hay muchos problemas para resolver, pero no se puede hacer de afán e improvisando.

Sin duda, una de las representantes a la Cámara que más han dado la pelea por alertar de lo que puede generar la reforma a la salud es Catherine Juvinao, quien expresa lo siguiente:

“¡Las sociedades científicas de Colombia, ni más ni menos, piden la suspensión de la discusión de la reforma a la salud! No hay un solo experto, organización de pacientes/médicos o académicos respetables que apoye este engendro. ¡Gobierno irresponsable, temerario, indolente!”.

El Gobierno ha decidido instaurar como estrategia la amenaza para asustar. Es más, me atrevo a decir que casi que a extorsionar al país: ¿cómo es posible que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se atreva decir en una entrevista que si no se aprueba la reforma a la salud se liquidarán las EPS?

En la misma entrevista, el ministro Jaramillo aseguró que el aumento de un 42% en las tutelas en salud este año se debe a que ahora la gente en las ciudades sí las interpone. Parece un chiste, pero es verdad. No es por eso, ministro, es porque el manejo que han dado a la salud es un fracaso: están desfinanciando el sistema.

Ministro Jaramillo, deje de insultar la inteligencia de los colombianos y no se excuse. El verdadero operador del sistema hoy es el Estado, es decir, el Gobierno: lo que pasa hoy es solo su responsabilidad.

La vida de 50 millones de colombianos está en manos del Congreso que hoy comienza a ‘pupitrear’ la reforma a la salud. La sociedad debe estar atenta, hacer control y saber que quienes jueguen con la vida de los colombianos son traidores de la patria. Ni más ni menos.

Por cada día perdido, se pierde una vida. La salud necesita realidades y parar una posible crisis financiera.

