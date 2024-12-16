Hay irregularidades que podrían configurar presuntos delitos: ex SuperSalud sobre Coosalud

El exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las irregularidades en el caso Coosalud.

Leal aseguró que cuando fue superintendente de Salud encontraron “irregularidades que se podrían configurar como presuntos delitos en el manejo de los recursos públicos de la salud”.

¿El representante legal de Coosalud Inversa SAS era la misma persona que también era representante de Coosalud EPS?

“El señor Jaime González es el representante legal de esa EPS para cuando se iniciaron las indagaciones. Hay un claro nexo entre ellos”, afirmó.

Leal aseguró que “desconoce” cuáles son los accionistas de Coosalud Inversa SAS porque la función de la Superintendencia no era indagar acerca de la composición de ese grupo.

De la misma manera, señaló que tampoco conoce las razones por las que el grupo Coosalud Inversas SAS no pagó el préstamo que les hizo el banco Sudameris.

De otro lado, Leal también cuestionó el manejo de los recursos públicos de la salud en Colombia, por lo que mencionó que es necesaria una reforma para evitar esos movimientos irregulares.

“No hacer ese tipo de negocios o triquiñuelas para obtener réditos que terminan siendo usados en la salud de los colombianos y terminan siendo lavados como privados que terminan siendo desviados”, expresó.

¿La operación tuvo el aval de la junta directiva de Coosalud EPS?

El exsuperintendente reconoció no saber si eso fue avalado o si necesitaba el visto bueno de la junta directiva, sin embargo, indicó que, al parecer, la “negligencia es basta en personas que se reúnen a tomar café y no revisar lo que estaba pasando”.

“Es preocupante esa negligencia de tener una responsabilidad tan alta e importante de hacer el proceso de fiscalización acerca de lo que ocurre. En Coosalud no sabían de la existencia de Mario Urán, una persona a la que le pagaban 30 millones de pesos mensuales por más de tres años. No conocer que tienen empresas hacen parte del mismo grupo y que tiene sus oficinas en un paraíso fiscal y que los recursos de la salud están teniendo unos manejos alternos, es bastante raro”, sostuvo.

¿Coosalud inversa SAS y Coosalud EPS forman un grupo empresarial?

Leal indicó que son dos entidades diferentes, por lo que se debe averiguar en qué momento se fragmentaron y se compusieron dos fuentes de ingresos. “Pareciera como si en algún momento hicieran cajas cruzadas”.

¿Se debe hacer una paz con las EPS?

“Es posible hacer una conciliación con lo que quiere hacer la transformación. Para que haya una reconciliación es haber dado los pasos para haya verdad, justicia y reparación por la corrupción que históricamente ha existido al interior de esas empresas”, concluyó.

Reviva la entrevista completa con Luis Carlos Leal a continuación

