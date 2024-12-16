Pido una sanción ejemplarizante: Alejandro Éder por disturbios en partido Nacional-América

AME5628. CALI (COLOMBIA), 15/12/2024.- Aficionados del América provocan disturbios en el partido de vuelta de la final de Copa Colombia entre América y Atlético Nacional, este domingo en el Estadio Pascual Guerrero, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán

Este domingo se disputó la final de la Copa Colombia entre Nacional y América de Cali en el estadio Pascual Guerrero de Cali. A pocos minutos de acabar este encuentro, la hinchada de América saltó al campo de juego provocando disturbios.

Ante esto, los jueces pidieron a los jugadores que abandonaran la cancha y se dirigieran a los camerinos. Aunque el ESMAD y la Fuerza Pública ingresó en pro de atender la emergencia, la Dimayor dio por terminado el partido, dejando a Nacional como campeón de la Copa.

Es de destacar que en el global, Nacional derrotó a América 3-1.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, se refirió sobre esto, asegurando que están ofreciendo una recompensa de 30 millones de pesos para identificar a los responsables de estos hechos de violencia que incluso, dejaron a uniformados de la Policía heridos.

“Desde anoche en la Alcaldía estamos ofreciendo una recompensa de hasta $30 millones de pesos para identificar y judicializar a los responsables que vandalizó el estadio, atacó a la Policía hay muchas fotos y videos para identificar a los responsables”, dijo.

Además, reveló que le pidió a la Comisión de fútbol, definir una sanción ejemplarizante. “No puede pasar que en todos los partidos, sea que ganen o pierdan, se vandalice el estadio”, agregó.

Por otro lado, mencionó que al menos 10 policías resultaron heridos.

Pese a que se habían planteado algunos compromisos concretos entre la Alcaldía y los hinchas de ambos equipos con el objetivo de promover el fútbol en paz, el alcalde reiteró que este hecho no se dejará pasar y están trabajando para identificar y judicializar a los responsables.

Aunque Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Colombia, la premiación no pudo ser transmitida, esto debido a que la copa la recibieron en los camerinos por orden de la Policía Nacional y la Dimayor, pese a que el estadio ya estaba desocupado.

Siendo así, el alcalde dijo que “es absolutamente lamentable que un evento deportivo, una final no se pueda terminar por personas violentas y desadaptadas”.