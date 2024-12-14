“Trump tiene química con las cámaras y los medios”: Platon, fotógrafo de TIME

En diálogo con La W, el fotógrafo británico Platón, quien retrató al presidente electo Donald Trump para la portada de Persona del Año 2024 en la revista TIME, compartió algunos detalles de esta sesión.

En primer lugar, Platón reveló que tomó las fotografías varias semanas atrás “bajo un gran misterio”.

“Es una gran tradición en la revista TIME que nadie sepa qué personalidad será escogida como Persona del Año, así que yo nunca pregunté para qué iba a ser la fotografía y nunca me lo dijeron. Para mí, lo importante siempre es sacar la mejor foto y capturar el espíritu del personaje, no me importa mucho cómo va a ser usada posteriormente, eso lo deciden después”, indicó.

Por eso, reiteró que él, como profesional, simplemente tomó la mejor foto: “Por la época en que la estaba tomando y la gran influencia que tiene Donald Trump en el escenario global, intuí que la fotografía podría ser para la portada de Personaje del Año en TIME”.

En cuanto a la sesión fotográfica, Platón aseguró que, si bien él ha capturado a muchas personas poderosas e influyentes en el mundo, nunca conoció a nadie con el poder y la atención que trae Donald Trump.

“Él entiende muy bien a los medios de comunicación y tiene una química extraordinaria con las cámaras y los medios. Para mí, es el político que está más alerta de la importancia de contar una historia y cómo esta se cuenta”, indicó.

Así, Platón aseguró que, durante esa sesión fotográfica, percibió que Trump logró esa importante conexión con la cámara, pues “él emana ese poder y esa autoridad cuando se está con él”.

Así mismo, el fotógrafo aseguró que trabajó con Trump hace 22 años, por lo que se conocían desde antes de que fuera candidato a la Presidencia: “Lo más importante para mí como fotógrafo es no hacer juicios personales, sino ser curioso. Nunca juzgo a ese objeto o persona que voy a fotografiar, simplemente conecto para tratar de capturar su carácter y así lo presento al mundo e instigar ese debate que más bien al público le corresponde”.

“Para mí, es un privilegio poder fotografiar a las personas más influyentes de nuestro tiempo y trato de que no interfiera mi opinión en la foto que estoy tomando de la persona, ya sea Putin, Gadafi, Barack o Michelle Obama, o Clinton, que son personas a las cuales ya he fotografiado”, concluyó.

