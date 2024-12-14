Análisis: ¿qué tan cierto es que Siria sea una potencia en armas químicas?

Conflicto en Siria. EFE / EPA / ATEF SAFADI / ATEF SAFADI ( EFE )

En diálogo con La W, Ake Sellstrom, quien fue jefe del equipo de inspectores de la ONU sobre armas químicas en Siria durante la guerra civil, se refirió a los esfuerzos de Israel por atacar los almacenes de este tipo de artefactos que estarían en manos del derrocado expresidente Bashar al-Asad, con el objetivo de evitar que caigan en manos terroristas.

Sobre qué tan cierto es que Siria sea una potencia de armas químicas, si las tiene o no y de qué tamaño sería el peligro que representaría en dado caso, Sellstrom sostuvo que, si bien sí ha tenido armas químicas, no se sabe qué tanto de ellas les quedan.

“Nunca se ha tenido la certeza de que Siria haya entregado toda la información sobre armas químicas, ese es el problema”, añadió el analista.

Por otro lado, en relación con la misión de 2013 en la que Sellstrom examinó cuál era la realidad y el uso de armas químicas en Siria, el analista aseguró que pudo comprobar que fue una utilización masiva.

Al respecto, relató: “Logramos negociar nuestra entrada a diferentes áreas donde mil personas fueron asesinadas y cinco mil resultaron heridas. Tomamos muestras de las armas y las reportamos al Secretario General de la ONU, pudimos comprobar el uso de armas químicas contra civiles en esta guerra”.

En ese sentido, aseguró que considera que la mayoría de armas químicas sí fueron sacadas de Siria, ya que Estados Unidos, Francia e Inglaterra aseguraron que no bombardearían al régimen si estos artefactos eran destruidos: “Nos preocupa que queden restos de los cuales no se sabe, es información que aún está por comprobar”.

