Spike Lee detalló qué fue trabajar con Denzel Washington en ‘Highest 2 Lowest’

Spike Lee, director de cine y guionista estadounidense, pasó por los micrófonos de La W en el marco del Festival de cine del Mar Rojo, y entregó detalles de su experiencia en Yeda.

Según contó, es la tercera vez que está en Arabia Saudita por lo que aseguró estar emocionado por esta nueva aventura.

Sobre ‘Highest 2 Lowest’, su nueva película con Denzel Washington, contó que es la quinta vez que trabajando juntos, pero aclaró que siempre ha sido una bendición trabajar con Washington.

“Me dijeron, ‘Spike sabes que harás una película con Denzel?’ y en ese momento pensé en lo que hemos trabajado juntos. No sabia que Inside Man había sido hace 18 años, no parece tanto tiempo, se siente como ayer”, dijo.

Además, reveló que Highest 2 Lowest sale en el verano y ya están en la etapa de posproducción.

Sobre lo que que viene para su carrera, mencionó que ya se retiró del todo de la actuación. “No me considero a sí mismo como un actor. La única razón por la que lo hice en la primera película es porque no tenía dinero para pagarle a nadie, así que fue un accidente”, dijo.