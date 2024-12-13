El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cena navideña reunió al expresidente Santos, al ministro Cristo y otros políticos

La noche del 12 de diciembre reunió a varios líderes políticos y funcionarios del Estado en una cena navideña organizada por el senador Ariel Ávila en su apartamento.

Entre los asistentes estuvieron el expresidente Juan Manuel Santos, el procurador electo Gregorio Eljach, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el registrador Hernán Penagos, el senador Humberto de la Calle y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, entre otros.

Aunque el evento fue descrito como una reunión privada “de amistad”, la información trascendió tras una publicación del empresario huilense Felipe Olave, quien también asistió al encuentro, según confirmó La W.

A pesar de que fuentes cercanas aseguraron que el objetivo era un encuentro amistoso, se abordaron temas como el Acuerdo Nacional y el diálogo entre diferentes sectores, según comentaron algunos de los presentes. De hecho, en el video compartido por Olave, se escuchó al expresidente Santos resaltar la importancia del encuentro, agradecer a los asistentes y expresar su deseo de que se repita.

La velada incluyó un menú navideño: pavo, lomo de res, puré de papa, ensalada, flan de caramelo y cheesecake de maracuyá.

El encuentro ocurrió en un momento político crucial: a tres días del cierre del período de sesiones del Congreso, cuando el presidente Gustavo Petro ha endurecido su discurso político y con varias reformas claves aún pendientes.

Asimismo, tuvo lugar ad portas del año preelectoral, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 2026. Aunque hasta el momento no hay un candidato claro desde ese sector político, se buscarían acuerdos.

Escuche esta noticia en La W:

Play/Pause Cena navideña reunió al expresidente Santos, al ministro Cristo y otros políticos 06:25 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche la señal en vivo de W Radio: