El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No es secreto que me he opuesto férreamente: Efraín Cepeda tras hundimiento de tributaria

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República, recordando que desde que se radicó ha estado en oposición la ponencia.

“Cuando me posesioné he afirmado que el Congreso es una rama independiente que se debe a los ciudadanos (…). Cómo explicar que haremos una reforma de 9 billones de pesos cuando el Gobierno ha dejado de ejecutar 102 billones de pesos. Además, 97 billones ni siquiera han sido apropiados”, afirmó.

Sobre su equivocación al votar ‘NO’ para que se archivara de la reforma, mencionó que en ese momento estaba en el baño, por lo que confundió lo que se estaba votando.

“Tuvimos un error de cálculo, lo que queríamos era votar negativo la ponencia del Gobierno. Para nadie es un secreto que me he opuesto férreamente a esa propuesta”, dijo.

#NoticiaW | El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se equivocó en la votación del archivo de la reforma tributaria.



Según dijo, votó "No" al hundimiento por una "confusión", pero reiteró que su postura ha sido en contra del proyecto del Gobierno. pic.twitter.com/u7HGdePNFl — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 12, 2024

De esta manera, le respondió al presidente de la República, Gustavo Petro: “no es adecuado decir que el Congreso tiene la responsabilidad por esos 9 billones de pesos”.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno Nacional “no es amigo de la inversión privada”, por lo que ese sector cayó en casi el 25%.

¿Qué opina la ponente de la reforma tributaria?

Olga Lucía Velásquez, quien fue la ponente de la reforma tributaria en el Congreso, aseguró que el hundimiento de la ponencia no fue una decisión técnica, sino política.

“Para mí hay una decisión política más que técnica. Es lamentable lo que pasó porque el texto que se radicó traía beneficios tributarios para los empresarios que quieren dinamizar y reactivar la economía”, sostuvo.

¿Cómo fue la votación para la ponencia de archivo de la reforma tributaria?

Comisión Tercera del Senado : 8 votos por el sí (aprobada)

: 8 votos por el sí (aprobada) Comisión Cuarta del Senado: 8 votos por el sí (aprobada)

8 votos por el sí (aprobada) Comisión Cuarta de la Cámara: 16 votos por el sí (aprobada)

16 votos por el sí (aprobada) Comisión Tercera de la Cámara: 12 votos por el sí (aprobada)

Reviva la entrevista completa con Efraín Cepeda y Olga Lucía Velásquez a continuación

Play/Pause No es secreto que me he opuesto férreamente: Efraín Cepeda tras hundimiento de tributaria 27:50 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche La W EN VIVO a continuación