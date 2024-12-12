Estado enfrenta un déficit histórico de más de $10 billones en el sistema de salud: Acemi

En entrevista con La W, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, agremiación que representa a las EPS, alertó sobre la grave crisis financiera que afecta al sistema de salud en Colombia.

Según Vesga, el Estado colombiano acumula un déficit histórico de más de $10 billones, lo que está comprometiendo gravemente la sostenibilidad del sector.

Vesga detalló que el Estado adeuda más de $2 billones en conceptos clave como medicamentos de alto costo, enfermedades huérfanas y tecnologías avanzadas, correspondientes a los años 2022 y 2023. Además, resaltó que la insuficiencia acumulada en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el principal mecanismo de financiación de las EPS, supera los $10 billones.

“Estos son recursos que no se han puesto para atender la salud de los colombianos”, afirmó Vesga.

La presidenta de Acemi señaló que el sistema de salud atraviesa una crisis estructural que no solo afecta a las EPS, sino también a hospitales, operadores logísticos y, sobre todo, a los pacientes.

“Ya no hablamos solo de EPS intervenidas o en riesgo de intervención. Son hospitales que cierran servicios, operadores logísticos que se acogen a la ley de insolvencia y miles de pacientes que sufren el deterioro en la atención”, enfatizó.

La situación de EPS Sura

En la entrevista, Vesga también abordó el caso de EPS Sura, a la que la Superintendencia de Salud impidió retirarse del sistema en gran parte debido a la imposibilidad de trasladar a sus más de 5 millones de afiliados. Sin embargo, Sura asegura no cumplir con los requisitos de habilitación financiera, lo que podría derivar en una eventual intervención.

“Hay que asegurar que su permanencia sea sostenible y evitar que, en unos meses, esté nuevamente al borde de la intervención”, advirtió Vesga.

Incremento en la demanda de servicios de salud

Otro de los factores que agravan la crisis es el aumento en la frecuencia y severidad de los casos atendidos. Vesga señaló que el gasto en salud ha crecido de manera significativa en los últimos dos años, y urgía a que este aumento sea reconocido en el ajuste de la UPC para 2024. Sin embargo, aún no hay definiciones claras por parte del Ministerio de Salud y Hacienda.

Impacto en operadores logísticos y farmacéuticos

Vesga también expresó preocupación por la situación de los operadores logísticos y farmacéuticos, cruciales para garantizar el suministro de medicamentos. Uno de los principales operadores ya se ha acogido a la ley de insolvencia, lo que podría generar un efecto dominó en otros actores del sistema.

“La continuidad de estos servicios depende de que las EPS se pongan al día con sus pagos y que las farmacéuticas sigan abasteciendo”, advirtió.

La presidenta de Acemi insistió en la necesidad de abordar el problema estructural de financiamiento del sistema de salud. Propuso un ajuste correcto de los recursos y pagos oportunos como primeros pasos para evitar una mayor profundización de la crisis.

“Mientras no se reconozca la magnitud del problema, seguiremos enfrentando una crisis sistémica”, concluyó Vesga.