“Vamos a bajar impuestos a empresas”: MinHacienda defiende la tributaria previo al debate

“Vamos a bajar impuestos a las empresas”: Minhacienda defiende la tributaria a horas del primer debate en el Congreso

El ministro de Hacienda, Diego Guevara, habló en W Radio sobre la reforma tributaria del Gobierno, fundamental para el presupuesto del próximo año, que este miércoles enfrentará su primer debate en el Congreso. El jefe de la cartera anunció que actualizaron la cifra y la meta de recaudo es de $ 9,2 billones.

El jefe de la cartera señaló que fruto de la discusión, antes de erradicar la ponencia, eliminaron el impuesto a las plataformas de juegos de azar, que lo reemplazaron por un impuesto de timbre y otro de dividendos. También afirmó que los impuestos serán para quienes tienen altos ingresos, por ejemplo el impuesto al patrimonio será para patrimonios por encima de 9.200 millones de pesos.

Entre tanto, a varios sectores también les preocupa el nuevo impuesto del IVA para quienes hacen compras a través de internet por plataformas tipo Amazon o Mercado Libre, de menos de 200 dólares, unos 800.000 pesos en promedio. Al respecto, Guevara respondió que este es un mercado de $ 5 billones que puede ayudar a las finanzas del país y que esperan negociar con los importadores.

Asímismo, dijo que esta tributaria bajará el impuesto a las pequeñas empresas y ayudará a impulsar el turismo en municipios pequeños.

Otro de los factores más polémicos es el impuesto al carbono, que subiría el precio de los combustibles para carros y hasta aviones. Específicamente, la gasolina corriente tendría un aumento de $180 pesos gradualmente hasta llegar a $550 en tres años. De hecho, la Asociación de Minería aseguró que el impuesto de renta sería de 55% lo cual pondría en riesgo a la industria del carbón.

Sobre el asunto, el Ministro afirmó que se dará un aumento gradual, teniendo en cuenta el rol que el sector tiene en la economía, pero que la propuesta está en línea con la sostenibilidad y transición energética.

Eso sí, en caso de que se hunda en el Congreso, afirmó contundentemente que se haría un recorte, pues “se envía esta señal de sostenibilidad y responsabilidad fiscal”.

Diego Guevara es ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional, con doctorado y maestría en economía. Llegó al Gobierno del presidente Gustavo Petro desde el inicio, en agosto de 2022 y reemplazó a Ricardo Bonilla quien renunció a la cartera para defenderse del escándalo de la UNGRD.