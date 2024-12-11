“No hay expropiación exprés”: MinAgricultura sobre jurisdicción agraria

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito del acuerdo al que llegaron el Gobierno Nacional y la oposición en las comisiones conjuntas del Congreso para la aprobación en primer debate de la jurisdicción agraria.

“Nosotros ayudamos a construir un acuerdo que puede ser la esencia del gran acuerdo nacional por la transformación de Colombia. Se despejaron las angustias que se tenían frente a algunos articulados que generaban inquietudes como lo que se ha llamado expropiación exprés, que no es expropiación exprés”, dijo.

De esta manera, la ministra explicó de qué se trata ese artículo al que llaman ‘expropiación exprés’. “Es un artículo que establece cuáles son las funciones de los jueces de circuito agrarios y rurales”.

“Allí había una posición de Gobierno donde recuperábamos la facultad para la administración de las tierras de la Nación de adelantar los procesos agrarios, muchos de los cuales tienen muchos a los de proceso jurídico”.

¿Qué le preocupaba a la oposición sobre el artículo de ‘expropiación exprés?

Mencionó que el proceso que más le preocupaba a la oposición es el de la extinción agraria del dominio por incumplimiento de la función social, creado en 1936.

“Es un proceso que, conforme está hoy, tendría una fase administrativa y estaría decidida en una fase judicial”, indicó.

