El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nick Jonas reveló en La W que hará un show en Broadway en 2025: “un sueño hecho realidad”

El cantante y músico estadounidense Nick Jonas, de la banda ‘Jonas Brothers’, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de sus proyectos para el 2025.

Aseguró que durante el 2024 estuvo en diferentes partes del mundo, se involucró en varios proyectos como el Power Ballad, una comedia musical que realizó junto a Paul Rudd.

Asimismo, mencionó que tiene muchos proyectos para el 2025, uno de ellos y por el que está más emocionado es por su espectáculo en Broadway que, para él, es “un sueño hecho realidad”.

¿Qué faceta artística prefiere, compositor, cantante, actor?

“Es difícil decidir qué me gusta más. Disfruto mucho estar en tarima, presentándome. componiendo canciones, actuando y cantando, pero mi foco es mantenerme tan ocupado e inspirado como pueda”, afirmó.

Es por esto que Broadway es tan importante para él, pues le da la oportunidad de mezclar estas facetas en tarima.

Nick Jonas en Colombia

Recordó su visita a Colombia, donde tuvo un show “increíble”. Además, contó que tiene muy presente caminar alrededor de Bogotá, tomando café y una comida deliciosa.

Destacó el apoyo que recibieron de la gente incluso en el hotel, pues coreaban sus canciones y ellos sentían esa energía.