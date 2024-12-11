“La vida de todos allá era una tortura”: El impactante relato de un exdetenido en Sednaya

Kays Elmurat, exdetenido de la prisión Sednaya, pasó por los micrófonos de La W de Julio Sánchez Cristo, y reveló que esta cárcel, que es conocida como ‘el matadero humano’, era una verdadera tortura para la vida de los prisioneros.

“La cárcel de Sednaya era una tortura constante, la vida era una tortura, la marca de esa cárcel era torturar a todos”, dijo.

De este modo, contó que eran muchas las prácticas de tortura a las que eran sometidos, como por ejemplo: los obligaban a estar desnudos, les prohibían la luz, pasaban por encima de sus derechos, no les daban comida.

“En todas la cárceles del mundo, una de las cosas que más se necesitan es la visita de la familia, pero en Sednaya era lo que menos se quería porque también era una tortura”, dijo, contando que antes de concederles el permiso de la visita los llevaban a un cuarto donde los torturaban por horas.

“No nos dejaban estar cerca, nos separaban por vallas a un metro de los familiares y nos prohibían decir cualquier cosa de lo que se vivía ahí dentro”, agregó.

Por otro lado, comentó que fue detenido mientras realizaba el ejercicio militar, que era obligatorio hacerlo durante un año y medio.

“Nos ordenaban evitar las manifestaciones y había ordenes para dispararle a los manifestantes y había unos que se negaban, entonces escribían acerca de las personas que desobedecieran. A mí me arrestaron sospechando que podía desobedecerlos”, contó, añadiendo que lo dejaron en el ‘ala roja’ de la cárcel, la zona más peligrosa de Sednaya.