‘Cien años de soledad’ llega a Netflix: Escritora de la serie entregó detalles

Este miércoles 11 de diciembre Netflix estrena la primera parte de ‘Cien años de soledad’, una serie basada en la obra maestra del ganador del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.

Aunque hay algunos que están ansiosos por esta producción, hay quienes han criticado la realización de esta serie, teniendo en cuenta que dicha obra se tenía como algo “intocable”, pues Gabo siempre dijo que no quería que esta saliera en televisión.

Camila Brugés, escritora, quién hace parte de la producción de ‘Cien años de soledad’, habló en La W de Julio Sánchez Cristo y entregó detalles de este gran reto al que se enfrentó.

Aunque Camila ha estado en muchos equipos de creación de producción, este fue un reto para ella debido a que este libro no tenía diálogos y la negación por parte de Gabriel García Márquez con la obra en televisión.

Sin embargo, mencionó que “así Gabo no hubiera dado esas declaraciones, que han sido una presión, nos hubiera dado el mismo terror enfrentarnos a una adaptación que ha sido muy difícil porque es un libro de una complejidad infinita en una estructura”.

De este modo, aseguró que ella y los demás escritores de la serie sintieron mucho miedo al recibir la llamada con la propuesta, pero dijo que siempre fue consciente de que “por alguna razón” los estaban llamando.

Asimismo, reveló que Gabo no dijo que no quería que su obra saliera en televisión, sino que no saliera como una película, porque no cabía en un metraje así fuera la película más larga del mundo. “Cuando él estaba vivo, cuando le hicieron esa oferta, no existían las plataformas, entonces quizás hoy, bajo esta circunstancia, esa respuesta hubiera sido diferente”, agregó.

Por otro lado dijo que ella y todo el equipo siempre supieron que iban a tener miles de comentarios negativos, pero quiso lanzarse y dar lo mejor para que esta obra quedara en otro formato.