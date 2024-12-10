¿Por qué la Corte Suprema rechazó la condecoración del Gobierno Petro?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Por qué la Corte Suprema rechazó la condecoración de la Cruz de Boyacá del Gobierno Petro?

En las últimas horas, se conoció que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza del presidente, magistrado Gerson Chaverra, no aceptó la condecoración Orden Nacional al Mérito en grado de Cruz de Plata.

Esta, sería entregada por el presidente Gustavo Petro a los magistrados de ese tribunal como parte de un reconocimiento al trabajo de esa alta Corte.

Al parecer, la ceremonia para entregar la condecoración, estaba programada para realizarse en Quibdó, Chocó, el próximo 14 de diciembre.

Sin embargo, fuentes oficiales de los altos tribunales le informaron a Julio Sánchez Cristo, director de La W, que la Corte Suprema ya había recibido la condecoración de la Cruz de Boyacá hace varios años, la cual no puede ser otorgada dos veces y por ende, ya la habían declinado.

Es de destacar que la Corte recibió un oficio firmado por la secretaria general de la Cancillería en el que le ofrecían otra condecoración, pero fue rechazada.

La sala envió una carta en la que agradeció la intención del primer mandatario en querer reconocer sus labores, pero comunicaron la decisión de no recibirla.

¿Cuáles son los magistrados de la Corte que serán condecorados?

Ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia de recibir la Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata como reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro aclaró que esta condecoración es para los magistrados que investigaron e hicieron las condenas en los casos de paramilitarismo.

Asimismo, La W conoció que dichos magistrados, entre los que está César Julio Valencia Copete, ya aceptaron la condecoración y la fecha de la misma será el sábado 14 de diciembre.

¿Qué dijo la Corte Suprema ante la intención de condecoración?

El rechazo de la Corte Suprema responde a la premisa de que aceptar reconocimientos del Ejecutivo podría generar dudas sobre su imparcialidad en decisiones futuras.