General William René Salamanca, director de la Policía, habla en La W

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, conversó acerca de las estrategias emprendidas por las autoridades contra el crimen organizado, así como abordó otros temas relacionados con la seguridad del país.

Bloqueos en el Cauca

Sobre los bloqueos que las comunidades realizan con frecuencia sobre la vía Panamericana en el departamento del Cauca, el general Salamanca recordó que, desde que fue comandante del occidente del país entre 2018 y 2020, es consciente de que se trata de “una expresión de los habitantes de la zona del Cauca y de Nariño”.

Así, aseguró que en la zona hay presencia de comunidades indígenas, afro y campesinas que “reclaman la deuda que el Estado colombiano debe saldar con ellos desde hace muchos años”.

“Aquí hay una decisión del Gobierno de la que la Policía hace parte con el ministro Juan Fernando Cristo y es escucharlos para solucionar y atenderlos, pero sí es una situación compleja que se vive desde hace muchos años en esa zona”, añadió.

Relación con la policía en el mundo

Con respecto al operativo en el que se logró, en un lapso de 45 días y de la mano con la Armada Nacional y autoridades internacionales, la incautación de más de 225 toneladas de drogas ilícitas, el general Salamanca indicó que “siempre ha habido buena relación con las policías del mundo”.

“La estrategia la hemos replanteado. Nos hemos sentado con la cúpula militar, el ministro de Defensa, Iván Velásquez y el presidente Gustavo Petro para analizar cómo ser más ofensivos contra el narcotráfico a través de la interdicción. El éxito se debe al intercambio de las inteligencias al colocar sobre la mesa la información que tiene la Inteligencia de la Policía, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea en cooperación con otras agencias”, señaló.

En esa cooperación, el general Salamanca destacó el apoyo en la coordinación con la DEA, la CIA, el FBI y Europol, señalando que “la única Policía de América Latina que tiene representante en Europol es Colombia”. Esto, según el uniformado, “facilita esa articulación con la Fiscalía General de la Nación”, así como con otras policías provenientes de África y de Asia para perseguir narcotraficantes.

“En estas dinámicas investigativas, se encuentran una serie de personas que posan de empresarios exitosos, inversionistas, desarrolladores de proyectos urbanos y no lo son. Son narcos dedicados a lavar dinero producto de la mafia, los hemos llamado ‘narcos invisibles’ pero ese resultado se debe a la buena salud de la que goza la relación policial a nivel mundial, en donde Colombia la protagonista con las capacidades de las fuerzas militares y la policía”, agregó.

¿Colombia debe preocuparse por el fentanilo?

Para el general William Salamanca, el fentanilo sí es una amenaza que existe hoy en el mundo, si bien esa presencia se acentúa en los Estados Unidos.

“En los análisis que hacemos con nuestros pares de Estados Unidos, encontramos que el destino de la cocaína ya no lo prefieren los mafiosos ni los carteles, pues ahora es Europa, India, China, Rusia y África”, contó.

Además, aseguró que la situación del fentanilo “ha hecho un inmenso año a la sociedad norteamericana”, si bien Colombia también debe prepararse para poder evitar que este problema llegue al país.

Así fue el proceso de recaptura de alias ‘Pichi’

El general William René Salamanca también se pronunció acerca de la recaptura de Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’ el pasado 9 de diciembre en la vereda El Noral del municipio de Copacabana, Antioquia, luego de haberse fugado hace dos meses mientras cumplía prisión domiciliaria en Medellín.

Al momento de ser capturado nuevamente, este narcotraficante santandereano, conocido como el ‘Pablo Escobar de Santander’, fue sorprendido con un maletín con $6.500 millones de pesos.

Frente a esto, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, entregó detalles para La W sobre el operativo de la recaptura de alias ‘Pichi’. “Exalto el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación”, dijo, al contar que una vez el INPEC perdió el control del narcotraficante, se estableció el reto de recapturarlo.

De este modo, dijo que todo Colombia debería sentir orgullo de los investigadores que son admirados en el mundo: “Aquí la tarea la hizo el propio director de la DIJIN”, agregó.

Según contó Salamanca, desde el pasado 10 de octubre se estuvo trabajando para conocer detalles de la vida de ‘Pichi’ como quién es su familia, quiénes son sus amigos, quiénes son las mujeres que lo visitan y su entorno criminal, lo que permitió que las 30 personas destinadas para las labores de su búsqueda, avanzaran y lograran su recaptura.

“Alias ‘Pichi’ le ha hecho mucho daño a Bucaramanga”, resaltó el director de la Policía en los micrófonos de La W.

Además, mientras recordaba que alias ‘Pichi’ se ha fugado en tres ocasiones, destacó el profesionalismo de los comando: “Solo seis comandos irrumpieron en la madrugada de ayer en la finca de Copacabana, un lugar de recreo que tenía este sujeto (...) y una mascota lo delato, fue una operación limpia”.

¿Con quién tenía nexos alias ‘Pichi’?

El director de la Policía reveló que Óscar Camargo tenía nexos con alias ‘Poporro’, quien también fue capturado en México.

Luego de su captura, la relación entre los dos narcotraficantes se rompió e inició una disputa por el tráfico local de estupefacientes en Bucaramanga.

Sin embargo, confirmó que, según investigaciones, alias ‘Pichi’ aún tiene relaciones con narcos de otros países.

Escuche la entrevista al general William René Salamanca en La W:

