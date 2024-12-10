¿Colapsará red pública hospitalaria en el Valle del Cauca por falta de pagos de las EPS?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Colapsará la red hospitalaria en el Valle del Cauca por falta de pagos?

Ligia Viáfara, directora de Asohosval, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la deuda de 183.000 millones de pesos por parte de las EPS, principalmente las que están intervenidas por el Estado, a la red de hospitales.

“Estamos supremamente preocupados y nuestra hora cero es el lunes 16 de diciembre. Si esta semana nuestros hospitales no reciben los giros de pagos de los meses de octubre y noviembre de las EPS, nos veremos abocados a solo atender emergencias frente a la vida”, dijo.

De esta manera, aseguró que esta determinación podría afectar a 2.4 millones de pacientes del régimen subsidiado en el Valle.

“Seamos sinceros, ¿quién de nosotros está lejos de sufrir un accidente y que lo lleven al Hospital Universitario del Valle, al San Juan de Dios, a uno de nuestros hospitales públicos?”, indicó.

Aclaró que todas las EPS adeudan a la red de hospitales públicos, pero se “marcó muchísimo la cartera de vigencias de las que están intervenidas”.