Así fue el proceso de recaptura de alias ‘Pichi’, según el general William Salamanca

En la madrugada del 9 de diciembre, Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’ fue recapturado en la vereda El Noral del municipio de Copacabana, Antioquia, luego de haberse fugado hace dos meses mientras cumplía prisión domiciliaria en Medellín.

Al momento de ser capturado nuevamente, este narcotraficante santandereano, conocido como el ‘Pablo Escobar de Santander’, fue sorprendido con un maletín con 6.500 millones de pesos.

Frente a esto, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, entregó detalles para La W sobre el operativo de la recaptura de alias ‘Pichi’.

“Yo quiero exalto el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación”, dijo, mientras contaba que una vez el INPEC perdió el control del narcotraficante, se estableció el reto de recapturarlo.

De este modo, dijo que todo Colombia debería sentir orgullo de los investigadores que son admirados en el mundo. “Aquí la tarea la hizo el propio director de la DIJIN”, agregó.

Según contó Salamanca, desde el pasado 10 de octubre se estuvo trabajando para conocer detalles de la vida de Pichi, como quién es su familia, quiénes son sus amigos, quiénes son las mujeres que lo visitan y su entorno criminal, lo que permitió que las 30 personas destinadas para las labores de su búsqueda, avanzaran y lograran su recaptura.

“Alias ‘Pichi’ le ha hecho mucho daño a Bucaramanga”, resaltó el director de la Policía en los micrófonos de La W.

Además, mientras recordaba que alias Pichi se ha fugado en tes ocasiones, destacó el profesionalismo de los comando. “Solo seis comandos irrumpieron en la madrugada de ayer en la finca de Copacabana, un lugar de recreo que tenía este sujeto (...) y una mascota lo delato, fue una operación limpia”.

¿Con quién tenía nexos alias ‘Pichi’?

El director de la Policía reveló que Óscar Camargo tenía nexos con alias ‘Poporro’, quien también fue capturado en México.

Luego de su captura, la relación entre los dos narcotraficantes se rompe e inicia una disputa por el tráfico local de estupefacientes en Bucaramanga.

Sin embargo, confirmó que según investigaciones, alias ‘Pichi’ tiene relaciones con narcos de otros países.

Escuche la entrevista completa con el director de la Policía, general William Salamanca