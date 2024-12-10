El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con La W, el actor y productor británico Andrew Garfield habló sobre su participación en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Yeda (Arabia Saudita) con la película ‘We Live In Time’ (‘Vivir el momento’).

La película, que es dirigida por John Crowley, narra la historia de amor entre Almut (Florence Pugh) y Tobias (Andrew Garfield), cuyas vidas cambian por completo tras un encuentro fortuito. Posteriormente, los protagonistas toman un camino que desafía los límites del tiempo en el que se ven obligados a valorar cada momento juntos.

Al respecto, Garfield aseguró que ama que el libreto no sea lineal, pues lo consideró poético: “Se sintieron más reales las relaciones, ya que son más impulsadas por los sentimientos, los recuerdos y una conexión invisible, más que por un tiempo lineal”.

En cuanto al rol de Benedict Cumberbatch como productor ejecutivo de la película, el actor sostuvo que él y su compañía Sonymarch trabajaron por mucho tiempo con los escritores del libreto y le dedicaron alrededor de cinco años al proyecto.

“(Cumberbatch) hace mil cosas a la vez y es maravilloso en todas. En este proyecto, realmente confió en su socio para que estuvieran encaminados. Él es maravilloso, humilde y honesto sobre las cosas, fue a la premier en Londres y nos dijo que está agradecido de ser parte de esto”, indicó.

Finalmente, sobre su estadía en Yeda, Garfield aseguró amar la ciudad y la calificó como un “lugar mágico”.

“Tuvimos una cena en la noche, bajo las estrellas, en una terraza. Me siento bienvenido aquí, amo la comida, la gente, la música y los cineastas jóvenes que se reúnen allí”, concluyó.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause Andrew Garfield de ‘We Live In Time’: “El guion no lineal hace más reales las relaciones” 05:54 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche la señal en vivo de W Radio: