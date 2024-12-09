El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Ser servidor público en Colombia es una actividad de alto riesgo”: abogado de ‘Bame’

Defensas Bame es una firma de abogados expertos en diferentes áreas del derecho, especializados en defensas legales penales, administrativas y fiscales, que tienen el objetivo de ofrecer a conductores, servidores públicos, empresarios y profesionales independientes una protección legal especializada, asequible y de fácil acceso.

Esta opción de defensa legal de alto nivel busca ser el salvavidas de todos los servidores públicos que pueden enfrentar, en cualquier momento, riesgos legales.

José Ricardo Mejía, abogado penalista, pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo, y explicó que es un sistema de defensa muy eficiente dirigido a todos los servidores públicos que por algún error están en pleitos legales. “Defendemos gente honesta que depende de su trabajo”.

De este modo, afirmó que su objetivo es ayudar a todos los alcaldes, gobernadores, ordenadores de gasto y más, debido a que, según dice, “ser servidor público en Colombia es una actividad de alto riesgo social, económico y político”.

“Es una defensa de muy alto novel a un precio muy económico, diseñamos un sistema muy eficiente para defender funcionarios públicos que de verdad lo necesiten”, reiteró.

Asimismo, destacó que la mayoría de casos son por errores en las celebraciones de contratos.

¿Se realiza una evaluación de inocencia?

Aunque el abogado Mejía resaltó que él sí ha defendido bandidos, pero que no lo volvería a hacer, en Defensas Bame se realiza una depuración “casi que natural”.

“El sistema de defensa es tan económico que el servidor publico que se dedique a afectar el erario publico no cree en nosotros, no nos ponen cuidado”, agregó.

Y explicó: “Cuando un bandido es bandido busca un abogado a su manera, que haga lo que él quiera, que se dedique a delatar el proceso y así, quedarse con el erario público”.

