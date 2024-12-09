La dura conversación entre el veedor asesinado Jaime Vásquez y Ronald Duarte

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló un audio en el cual el periodista y veedor de Cúcuta Jaime Vásquez, quien fue asesinado el pasado 14 de abril, sostiene una acalorada discusión telefónica con Ronald Duarte, poderoso contratista de Norte de Santander.

Cabe recordar que Duarte fue capturado tras el crimen de Vásquez y actualmente es señalado de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En el expediente contra el contratista que reposa en la Fiscalía General de la Nación, se señala que se indagan presuntas relaciones con políticos y mandatarios de la región a través de contratos con entidades públicas.

En la conversación se escuchan insultos y expresiones de alto calibre por parte del periodista Jaime Vásquez, conocido por sus denuncias sobre hechos de corrupción. Además, hacen referencia a una persona llamada ‘William’, quien podría ser el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, de quien se habría dicho que presuntamente pensaba denunciar a Vásquez.

Algunas de las frases dichas por Vásquez en el audio que ha resurgido son las siguientes:

“Lo voy a hundir, Ronald, para que usted sepa. A usted, a su hermano y a toda su familia. A mí me respetan, parranda de hijueputas”, ”Mano de pícaros que no han hecho sino robarse el departamento”, “Cazaron una pelea mal cazada y la voy a terminar”, “Me mamé de oír chismes, usted es un trae y lleva chismes de la Gobernación. Dígale a ese hijueputa secretario de prensa que se robaron las regalías y que tengo toda la trazabilidad” y “¿Ustedes creen que porque tienen a la Fiscalía en Cúcuta a mí me va a temblar?”.

Duarte, quien hablaba poco en ese intercambio, respondió: “Jaime, lo están envenenando sin ningún motivo”.

El pasado 8 de diciembre, Gustavo Alexander Corredor Torres, alias ‘El Enano’, fue condenado por un juez penal a 28 años de cárcel como responsable de este crimen, siendo señalado de ser líder de ‘Los AK-47′, un grupo criminal de la región.

‘El Enano’ es acusado de haber sido el encargado de las labores de vigilancia antes del atentado contra Jaime Vásquez y de haber proporcionado a los criminales de la información necesaria para cometer el homicidio.

