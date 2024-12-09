Exesposa de Luis Álvarez, diputado de Sucre, denuncia violencia intrafamiliar

Welkin Negrete, exesposa del diputado de Sucre Luis Álvarez, lo denunció ante los micrófonos de la W Radio por presunta violencia intrafamiliar. Señala que ha sufrido persecuciones y constantes amenazas por parte del diputado.

Dice ella que la agredió físicamente en varias ocasiones. La primera vez, el diputado se comprometió a recibir ayuda psicológica, pero volvió a reincidir.

“Luis Alfonso me agrede en el año 2022 verbal y físicamente, en las imágenes se ven mis lesiones. Esto se presenta el 7 de diciembre de ese año junto con familiares y vecinos. Una vez sucede la agresión, me trasladas a Córdoba donde me llevan a un centro asistencial y me curan, me dan 5 días de incapacidad por los golpes que recibí. él volvió nervioso, llorando, pidiéndome perdón y que le diera otra oportunidad porque había empezado ir al psicólogo”, señaló Welkin a W Radio.

Sin embargo, pesé a que el diputado se comprometió a cambiar volvió a reincidir con una segunda agresión.

“Yo lo acompañaba a terapias y varios meses estuvo calmado y una vez acaba, me empieza a amenazar y a agredirme. Él sigue ejerciendo como diputado, como si no pasara nada, lo que busco con esto es que la Fiscalía me ayudé con esto. Luis Alfonso me volvió a agredir y me amenaza diciéndome que si yo no volvía a la casa me mandaba a joder, decía que él tenía con que mandarme a joder”.