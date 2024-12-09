6AM W6AM W

Programas

Congresistas debaten por incentivos judiciales para terroristas en reforma a la justicia

Los senadores Jota Pe Hernández y Carlos Fernando Motoa hablaron en La W sobre el artículo 11 de la reforma a la justicia, relacionado con beneficios judiciales a personas vinculadas al territorismo y el secuestro.

Congresistas debaten por incentivos judiciales para terroristas en reforma a la justicia

Congresistas debaten por incentivos judiciales para terroristas en reforma a la justicia

17:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia de justicia (NiroDesign / Getty Images) // Carlos Motoa y 'Jota Pe' Hernández (Colprensa)

La reforma a la justicia, promovida por la Corte Suprema y la Fiscalía, generó un duro debate en el Congreso por el artículo 11, que contempla beneficios judiciales a criminales vinculados al terrorismo y secuestro, que colaboren con la justicia.

Leer también:

En entrevista con W Radio, los senadores Jonathan Ferney Pulido ‘Jota Pe Hernández’, de la Alianza Verde, y Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, se refirieron al tema.

El senador Jota Pe Hernández ha expresado una fuerte oposición al artículo, pues los calificó como beneficios injustificados para delincuentes y terroristas. “No puede ser posible que mientras el Congreso tramita una reforma tributaria que pone impuestos a colombianos honestos, el Senado apruebe un regalo para terroristas, financiadores del terrorismo, secuestradores y extorsionadores”, dijo.

Además, Hernández señaló que el problema de fondo es la falta de jueces en el país. Según lo aseguró, actualmente hay 11 jueces por cada 100,000 habitantes. Y el estándar internacional de 18 jueces. Según él, robustecer el aparato judicial es la verdadera solución a los problemas de congestión e impunidad.

“En lugar de legislar para los delincuentes, deberían fortalecer el sistema judicial para agilizar los procesos y atender a las víctimas” dijo.

Por su parte, el senador Motoa argumentó que el artículo 11 busca realmente busca dar herramientas efectivas para combatir el crimen organizado y reducir la impunidad, que alcanza niveles alarmantes en delitos como el terrorismo y la extorsión.

De acuerdo con Motoa, el proyecto introduce la colaboración eficaz, un mecanismo que permite desvertebrar bandas criminales. No estamos hablando de rebajas automáticas; estas se conceden únicamente si el delincuente colabora con información precisa y esta colaboración es avalada por el fiscal y el juez de garantías”.

Motoa también destacó que el proyecto establece criterios claros para la reparación integral a las víctimas y agiliza los procesos judiciales, reduciendo el tiempo de las sentencias mediante preacuerdos y pruebas anticipadas. “Necesitamos atacar las estructuras criminales desde adentro, y esto no se logra sin incentivos para los colaboradores”.

Escuche esta entrevista en La W:

Congresistas debaten por incentivos judiciales para terroristas en reforma a la justicia

17:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche la señal en vivo de W Radio:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad