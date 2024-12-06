Estas son las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo
Este 6 de diciembre, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.
Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
La Gobernación de Antioquia defendió la legalidad del cobro de la tasa de seguridad, aprobada para financiar proyectos relacionados con el orden público en el departamento. En diálogo con W Radio, Santiago Valencia, secretario de Hacienda de Antioquia, explicó los fundamentos jurídicos de la medida.
Autor : Ana María Londoño Ortiz
Durante su reciente visita a Uruguay, el presidente Gustavo Petro expuso la bandera del M-19 en la condecoración al expresidente José “Pepe” Mujica, a quien se le entregó la Cruz de Boyacá. La decisión abrió el debate político. Al respecto, reaccionaron los congresistas del Centro Democrático, Juan Espinal, y del Pacto Histórico, Alirio Uribe, en los micrófonos de La W.
Autor : Laura Duarte
En diálogo con La W, el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gustavo Gallón, se pronunció acerca de la polémica por la supuesta existencia de unos 20.000 cuerpos “resguardados” en uno de los hangares del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, como aseguró el Comité para la Desaparición Forzada tras una visita al país.
Autor : Lina María Vega
Richard Gregorie, fiscal federal adjunto (r) que formó parte del equipo de la Fiscalía que condenó a Fabio Ochoa Vásquez, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la posible deportación del excapo del Cartel de Medellín hacia Colombia luego de pagar su condena en el país norteamericano.
Autor : Felipe Lara
Un convenio interadministrativo por $15.000 millones, con un plazo de ejecución de seis meses, entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Hospital San José de Maicao, en La Guajira, ha generado dudas por la falta de transparencia en su ejecución.
Autor : Naydú Baquero Mattar
Denio Jiménez Rivas, alcalde de Juradó en el departamento de Chocó, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del riesgo que tienen cinco municipios en el Pacífico colombiano de quedarse sin electricidad ante la falta de pago del Ministerio de Minas no ha consignado las transferencias de los subsidios a los prestadores de servicio.
Autor : Felipe Lara
La reciente denuncia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas acerca de la posible existencia de 20,000 cadáveres almacenados en un hangar del Aeropuerto El Dorado ha generado reacciones e investigaciones inmediatas por parte de distintas entidades en Bogotá.
Autor : Juan Felipe Rodríguez
En entrevista con La W, Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y máxima instancia de la búsqueda de desaparecidos en Colombia, se refirió al informe del Comité de la ONU contra la desaparición forzada en el que señalan que recibieron información sobre 20.000 desaparecidos almacenados en un hangar del aeropuerto El Dorado.
Autor : Rafael Alberto Aristizábal
Al Oído del irrespeto del señor Hugo Ospina, quien dice ser líder de los taxistas, cosa que ya no es cierta. No los representa su grosería y menos sus formas.
Autor : Catalina Suárez
Tras la condecoración que realizó el Gobierno de Colombia con la Gran Cruz de Boyacá al expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, en redes sociales se suscitó una gran polémica luego de que el presidente Gustavo Petro desplegara la bandera del M-19, organización a la que él perteneció.
Fuentes oficiales contaron a La W que se tenía previsto que, durante el protocolo de entrega de la distinción al expresidente uruguayo, se izaran las banderas del M-19 y del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.
Autor : Yorely Ibarguen
En las últimas horas, se llevó a cabo en Cartagena una cumbre de exgobernadores que están consolidando la nueva fuerza regional para las elecciones presidenciales del 2026. Entre los asistentes estuvieron Héctor Olimpo Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga, Aníbal Gaviria, Clara Luz Roldán, Elsa Noguera y Vicente Blel Scaff.
Autor : Marcela Puentes Quintero
En la mañana de este juevees, 5 de diciembre, La W dio a conocer en primicia que el embajador de carrera de Colombia en Dinamarca, Javier Higuera, saldría de su cargo a petición del presidente de la República, Gustavo Petro, según lo mencionó en este medio el viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas.
Autor : Felipe Lara
Autor : Juan Pablo Calvás
Nuestro tema del día en La W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿Qué nos debería dar pena?
Opine a través de nuestro canal de Thrads.
Autor : Redacción W Radio Colombia
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...