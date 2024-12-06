Estas son las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

Tras la condecoración que realizó el Gobierno de Colombia con la Gran Cruz de Boyacá al expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, en redes sociales se suscitó una gran polémica luego de que el presidente Gustavo Petro desplegara la bandera del M-19, organización a la que él perteneció.

Fuentes oficiales contaron a La W que se tenía previsto que, durante el protocolo de entrega de la distinción al expresidente uruguayo, se izaran las banderas del M-19 y del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.