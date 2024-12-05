El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carrotanques de la UNGRD serán asegurados por La Previsora

Después de meses de incertidumbre y polémica, los 80 carrotanques adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) finalmente podrán cumplir con su propósito original: distribuir agua en las regiones más necesitadas, especialmente en La Guajira.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, anunció esta esperada noticia durante una entrevista en W Radio, donde explicó los obstáculos que habían mantenido los carrotanques inactivos y los esfuerzos realizados para desbloquear el proceso.

Carrillo detalló que el principal obstáculo fue la falta de aseguramiento de los carrotanques. “La razón por la cual estos carrotanques terminaron arrumados en el Batallón de Uribe fue la falta de seguros”, afirmó.

Según explicó, los riesgos asociados con la operación de los vehículos habían disuadido a las aseguradoras, lo que obligó a la UNGRD a buscar una solución.

Tras varios intentos fallidos de adjudicación, finalmente fue Fiduciaria La Previsora, la entidad estatal, la que asumió el contrato. El director calificó este logro como “una buena noticia para el país y la opinión pública”.

El costo del aseguramiento ascendió a 1.600 millones de pesos, un monto elevado, pero inevitable dada la falta de competencia en la licitación.

Carrillo destacó que, aunque los cabezotes de los vehículos son de alta calidad y aún están bajo garantía, el precio de 1.170 millones por unidad es cuestionable, estimando que su valor real sería cercano a los 500 millones.

Con los seguros en regla, el siguiente paso será la puesta a punto de los carrotanques.

“Tienen que estar en perfectas condiciones para operar por las carreteras del país”, aseguró Carrillo. Una vez completada esta etapa, se procederá a distribuir los vehículos en las regiones más necesitadas, donde se espera que marquen una diferencia significativa en el suministro de agua.

En cuanto a los conductores, el director desmintió que la falta de personal haya sido un problema. “Conseguir 40 conductores en Colombia no es un reto”, aseguró, insistiendo en que el verdadero obstáculo siempre fueron los seguros.

Escuche la entrevista completa en W Radio a continuación: