Sheinbaum: México se respeta, nunca seremos menos que Canadá

La presidenta mexicana criticó los comentarios de su homólogo canadiense quien insinuó a Donald Trump que Estados Unidos no puede imponer los mismos aranceles de México a Canadá porque son un mejor país vecino. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que México “nunca va a ser menos” luego de la reunión que tuvieron el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el próximo mandatario estadounidense, Donald Trump, en la que Canadá pidió no confundir las fronteras de ambos países.

“México nunca va a ser menos, al contrario, somos iguales. Somos distintos. Sí, ahora el tema del fentanilo, por supuesto que hay que colaborar para la atención a la inseguridad y el tráfico de drogas, pero también hay que atender cada uno de nosotros el tema del consumo”, enfatizó la mandataria durante su conferencia matutina.

La gobernante mexicana se refirió así a la reunión del fin de semana entre Trudeau y Trump, en la que el mandatario canadiense argumentó que es injusta la imposición de aranceles que pretende imponer Trump por los problemas de narcotráfico y migración, pues no se pueden comparar México y Canadá.

“Sí son problemáticas distintas, esta idea de que no puede compararse o no, con otro, pues es un problema distinto, pero no por ello somos menos, nunca jamás”, defendió Sheinbaum.

Aseguró que así como Estados Unidos, Canadá también tiene un problema “muy grave” de consumo de fentanilo, que se ha incrementado últimamente.

Atribuyó los ataques canadienses a México como parte de una campaña electoral.

“Ellos tienen una elección el próximo año, si mal no me equivoco. Lo que nosotros siempre vamos a defender y debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quien que vea por cada cual”, zanjó.

Asimismo, reiteró la importancia de la relación entre los tres países. “Nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementamos”, expuso, al aclarar que no es solamente a nivel comercial y económico, sino también en temas culturales y educativos “y muchas otras relaciones”.

La polémica comenzó el lunes de la semana pasada, cuando Trump amenazó con la imposición de 25 % de aranceles a “todos los productos” de México y Canadá, hasta que se “detenga la invasión” de los migrantes ilegales y drogas, en particular el fentanilo.

En respuesta, Sheinbaum le envió una carta en la que le expuso la caída de 75 % en los encuentros diarios de indocumentados desde diciembre en la frontera común, le advirtió de que “a un arancel vendrá otro en respuesta” y rechazó sus “amenazas”.

El viernes, Sheinbaum cerró la semana de especulaciones sobre las amenazas arancelarias al mostrarse confiada en que su Gobierno llegará a acuerdos en migración y narcotráfico para evitar aranceles de 25 % a productos mexicanos.