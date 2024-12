“No es hora de buscar culpables”: organizadores de viaje accidentado en Francia

La hija de la organizadora del viaje dijo que el conductor tomó la “decisión desesperada” de chocar contra el muro de piedra para no caer por un precipicio porque los frenos no servían. (Foto: Cortesía/ Caracol Radio / Getty) / JEAN-CHRISTOPHE MILHET

Jennifer Cardona, una de las pasajeras del bus que se accidentó en los Pirineos (Francia) e hija de la mujer que organizó el viaje, habló con el medio local “L’Hdigital” a quienes confirmó que el transcurso del viaje avanzaba de manera normal hasta que el conductor dijo que el bus no frenaba.

“El coche venía como mal con la palanca de los cambios, no sé qué pasaba, pero el señor aun así seguía manejando, cuando después el coche comenzó a bajar super ligero y el conductor decía ‘no frena, no frena, no frena’ y ahí fue donde se decidió empezar a tirar el carro hacia un lado, se decidió estrellar el carro contra la roca para poder parar”, dijo Cardona.

El choque ocurrió en la vía N-320, una carretera de montaña utilizada regularmente para evitar el peaje entre Andorra y Puigcerdá.

Sobre el accidente, Cardona agregó: “yo lo siento mucho por las personas que fallecieron. Esto fue un accidente, no fue intencional, yo sé que para todos esto fue muy duro pero créanme que solo queríamos ir a pasarla bien, nada más”.

Jennifer Cardona, hija de Liliana, quien organizó el viaje, señaló que “esto nunca había pasado y yo creo que no es momento de encontrar culpables, esto simplemente pasó y entre todos tratamos de salvarnos la vida y por eso se llegó la conclusión de que el chofer no se tirara hacia el barranco”.

El embajador @alfonsoprada entregó un nuevo reporte sobre los colombianos afectados por el accidente en la localidad de Porté – Puymorens. De las 33 personas heridas, dos adultos fueron dados de alta y un menor de edad será trasladado a Barcelona. El gobierno seguirá atento al…

Sobre la emergencia, Jennifer agregó que luego de llamar a los servicios de emergencia “llegaron los franceses, fue muy rápido, nos prestaron los primeros auxilios a todos, luego a todos nos llevaron a hospitales diferentes, transportaron a los más graves en helicópteros”.

Viaje privado

Contrario a unas primeras hipótesis señalando que el viaje era organizado por la empresa Chavi Tours, Cardona explica que el conductor era dueño de esta empresa hasta que quebró por deudas hace pocos meses y este viaje particular había sido organizado por su madre para un grupo cerrado de personas.

Según dijo Jesús García, abogado de la familia Cardona, a El Periódico de L’Hospitalet, es falso que estos viajes organizados por Liliana fueran ilegales o de planeación empresarial dado que estos viajes eran integrados por un grupo de amigos colombianos que se organizaban para realizar varias actividades.

Bajo la explicación del abogado García, Liliana se ocupaba de los viajes mientras que otros organizaban asados o partidos de fútbol, es decir, estos viajes no traían ganancias y no eran publicitados sino que se conocían por un grupo de WhatsApp de amigos.