18 feb 2026 Actualizado 09:37

6AM W

Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W

Este 2 de diciembre, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.

Redacción W Radio Colombia

Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Economistas debaten: ¿Proyecto de autonomía regional es para ganar aplausos en elecciones?

Los exministros Juan Camilo Restrepo y Amylkar Acosta se pronunciaron sobre el proyecto que transfiere más recursos a las regiones para darles mayor autonomía.

Autor : Luisa María Mercado

Clarita y Laura, las modelos Chamela que resaltan poder y sensualidad en la mujer latina

Clarita Arango y Laura Sánchez, las caras de Chamela, marca de ropa deportiva y vestidos de baño para mujer, pasaron por los micrófonos de La W para hablar al respecto de su carrera en el mundo del modelaje y cómo han buscado innovar por medio de la sensualidad y el empoderamiento femenino.

Autor : Redacción W Radio Colombia

Nuestro objetivo es liberar a Siria de acciones de Bashar Al-Asad: líder de Ahrar al-Sham

Ahmed Al-Dalati, líder adjunto del movimiento Ahrar al-Sham, grupo rebelde que participó en la toma de Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, en la lucha contra Bashar Al-Asad, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la tensa situación que se vive en ese país con la reactivación del conflicto entre el régimen al-Asad y los rebeldes.

Autor : Felipe Lara

¿Qué entidades serán suprimidas o reestructuradas con ley de SGP? Se preguntan economistas

Francisco Azuero, ex viceministro de Hacienda y catedrático de la Universidad de los Andes, aseguró que todavía les preocupa el Sistema General de Participaciones (SGP) y por eso propuso que el incremento que se presente cada año en el porcentaje de los ingresos corrientes destinado al sistema guarde correspondencia con el traslado de responsabilidades contemplado en las leyes de traslado de competencias y recursos.

Autor : Luisa María Mercado

El 3 de diciembre se anuncia si Edmundo del Castillo y César Velásquez son culpables

En las próximas 24 horas se dará a conocer una sentencia que producirá un terremoto tanto en la rama judicial como en la política… y quizás también en una mundialmente influyente prelatura religiosa: el Opus Dei.

Autor : Daniel Coronell

Miguel Varoni recordó a Sandra Reyes: “era fantástica, siempre con esa sonrisa”

En la tarde del 1 de diciembre se conoció la noticia sobre la muerte de la actriz colombiana Sandra Reyes a los 49 años luego de su lucha contra un cáncer de seno.

A propósito, Miguel Varoni, actor colombiano que compartió con Sandra Reyes en la novela ‘Pedro el Escamoso’, recordó a la actriz en conversación con La W, con Julio Sánchez Cristo.

Autor : Felipe Lara

Colombiano relató angustiantes momentos que vivieron en accidente de bus en Francia

En conversación con La W, Wilmer Méndez, sobreviviente del accidente de bus en Francia en el que murieron dos colombianas, relató cómo sucedió el accidente que dejó decenas de personas heridas.

Autor : Felipe Lara

Bus con al menos 32 colombianos se accidentó en Francia: ¿Qué se sabe? Embajador explica

Alfonso Prada, embajador de Colombia en Francia, conversó con La W sobre el accidente en la región de los Pirineos Orientales, que dejó al menos dos muertos.

Autor : Divar Ortiz

¿Qué debe pasar con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla?

Nuestro tema del día en La W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿Qué debe pasar con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla?

 

Autor : Redacción W Radio Colombia

Síguenos en

 

Noticias
