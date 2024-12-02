Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W

En la tarde del 1 de diciembre se conoció la noticia sobre la muerte de la actriz colombiana Sandra Reyes a los 49 años luego de su lucha contra un cáncer de seno.

A propósito, Miguel Varoni, actor colombiano que compartió con Sandra Reyes en la novela ‘Pedro el Escamoso’, recordó a la actriz en conversación con La W, con Julio Sánchez Cristo.