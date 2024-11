Oscar Piastri brilla en el sprint del GP de Qatar

Lusail (Qatar), 30/11/2024.- Australian driver Oscar Piastri of McLaren F1 Team reacts after winning the Sprint race at the Lusail International Circuit racetrack in Lusail, Qatar, 30 November 2024. The Formula 1 Qatar Grand Prix will be held on 01 December 2024. (Fórmula Uno, Catar) EFE/EPA/ALI HAIDER / ALI HAIDER ( EFE )