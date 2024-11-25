Diálogos son difíciles, resultaron con más trucos: Pablo Beltrán sobre Gobierno Petro

Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN con el Gobierno Nacional, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el reinicio de los diálogos de paz.

En su intervención, Beltrán reveló que tienen discrepancias con el Gobierno Nacional por la implementación del cese al fuego, pues aseguró que las Fuerzas Militares realizaron “actos de guerra” y piden “borrón y cuenta nueva”.

Ante esto, mencionó que el ELN ha mantenido negociaciones con diferentes gobiernos, ninguna llegando a buen puerto, sin embargo, aseguró que es más complicado dialogar y llegar a acuerdos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Nosotros hicimos conversaciones con Uribe, pero en este Gobierno nos han salido con dificultades que no habíamos tenido con otros gobiernos (…). Ellos han tenido una estrategia por encima de la mesa y otra por debajo, eso no lo hizo ni Pastrana ni Uribe, entonces les dijimos que resolviéramos eso”, afirmó.

Añadió que las conversaciones son más difíciles porque el Gobierno “ha resultado con más trucos”.

“Hay sectores en el gobierno que creen que despedazando grupos y fraccionando grupos esa es la paz total y eso es reciclar violencias. Ya el ministro Cristo en estos días dijo que el siguiente gobierno tenía que vérsela con una situación caótica” afirmó Beltrán.

Asimismo, mencionó que hay una contradicción entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y la postura del Gobierno Nacional con respecto al ELN.

“Él firma cosas y después no las cumple (...) Imagínese que él estuvo con nosotros y habría que hacerle un examen de todo lo que se hizo y luego de lo que él ha hecho en contra” señaló Otty Patiño.

En relación con la liberación de secuestrados no dio fecha alguna sobre esto y se limitó a mencionar que van a revisar algunos casos, como el del ganadero Cristian Serrano en el Cesar, de quien no dio certeza que ese grupo armado lo tenga. Al contrario, afirmó que hay grupos delincuenciales que secuestran y se presentan como si fueran el ELN.

“Hay que ir mirando qué es y qué no es, para que el Eln asuma responsabilidad por lo que es” dijo.

¿Cuál ha sido la voluntad de paz del ELN?

Ante los cuestionamientos que recibió la guerrilla por los ataques y atentados a bases militares en diferentes regiones del país, Beltrán sostuvo que la voluntad del ELN está en “ir a las reuniones con el Gobierno” para resolver los diferentes problemas en la negociación, “esa es la voluntad”.

¿Por qué siempre han fallado las negociaciones con el ELN?

Ante esta pregunta, el jefe negociador del ELN invitó a que se haga un encuentro con los comisionados de paz de gobiernos como el de Juan Manuel Santos y el de Álvaro Uribe Vélez para hacer una “evaluación” del porqué se terminaron dichas negociaciones.

De igual forma, sostuvo que en las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana hubo un entrampamiento a la mesa de diálogo, pues mientras negociaban, Fuerzas Militares y Autodefensas iban a realizar una acción armada en donde estaba la mesa.

“Que esos gobiernos cumplieron y nosotros no, es una pincelada que no se la puedo aceptar. Que cada uno asuma que cumplió y que incumplió” dijo el jefe de diálogos del ELN” mencionó Beltrán.

No obstante, aseguró que el Ejército de Liberación Nacional, siempre que ha cometido errores, los reconoce. “Nosotros no somos perfectos, pero si hay algo que nos caracterice es que cuando metemos la pata no necesitamos que nos juzguen, nosotros reconocemos y pedimos perdón”.

“Nosotros no somos perfectos, pero si hay algo que nos caracterice es que cuando metemos la pata no necesitamos que nos juzguen, nosotros reconocemos y pedimos perdón”.

¿Hay alguna posibilidad para la paz? ¿Qué debe pasar para que haya paz?

El jefe negociador del Eln reiteró que el Gobierno tiene un doble discurso, una doble política ante el ELN. “Ellos no actúan bien, se equivocan e incumplen y los responsables son los del ELN”, expresó. Adicionalmente aclaró que ellos no han pedido la salida de la mesa de José Félix Lafaurie y pidieron que continúe en los diálogos en representación de los ganaderos: “uno tiene que hablar es con los enemigos”.

¿Otty Patiño es una persona en la que se puede confiar?

“A la gente uno le confía cuando cumple la palabra. Hay cosas que él firmó como jefe de la delegación que, no sé si se le olvida o si le ponen la tarea, ahora las ataca. Entonces nos demuestra que él firma cosas y luego no las cumple”, aseguró.

Como cierre señaló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro debe cumplir con sus promesas de campaña “si fracasa significa que intentar cambios en Colombia por esa vía tampoco funciona” expresó Beltrán.

Escuche la entrevista completa a continuación

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 47:01 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche La W EN VIVO a continuación